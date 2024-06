Wer ein Stück vom Engelhorn-Erbe bekommt – und warum

Wochenlang haben 50 Personen darüber sinniert, was mit dem Vermögen der BASF-Erbin Marlene Engelhorn passieren soll. Für 77 Initiativen regnet es Geld. Vom Momentum-Institut bis zur Caritas: Wer bekommt wie viel Geld? Und warum eigentlich?

Die Liste ist lang. Und streitbar. Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut wurde mit mehr als einer Million Euro bedacht, die globalisierungskritische NGO Attac Österreich auch. Aber auch der bauernbundnahe – und üppig geförderte – Verein „Land schafft Leben“ erhielt mehr als 400.000 Euro, mehr als 100.000 Euro gingen an die Stiftung Común des Ehepaars Bohrn Mena, das unlängst in der Causa Schilling die heimischen Schlagzeilen beherrscht hat. Man fragt sich: Sind die insgesamt 77 Organisationen und Initiativen wirklich jene, bei denen Marlene Engelhorn den Großteil ihres Erbes am besten aufgehoben sieht?