„Baron Noir“: Eine TV-Serie sagte Frankreichs Politikdrama vorher

Vom Aufstieg Emmanuel Macrons bis zu seinem Absturz und der Implosion der Altparteien war fast alles ab 2016 vorab in fiktiver Form zu sehen.

„Jupiter“: So heißt die erste Folge der französischen Fernsehserie „Ba­ron noir“, die am 8. Februar 2016 erstmals auf dem Sender Canal Plus ausgestrahlt wurde. Und Jupiter, auf diesen Nenner brachte Emmanuel Macron, gerade erst zugetretener Wirtschaftsminister unter Präsident Fran­çois Hollande, ein paar Monate später seine politische Ambition: ein Präsident der Republik müsse gleichsam als Göttervater über dem politisch-medialen Klein-Klein schweben.

Bloß wird aus dem politisch-medialen Klein-Klein allzuoft ein großes Problem, wenn man als über allem schwebender Götter-Präsident nicht jemanden hat, der es rechtzeitig beseitigt – koste es, was es wolle. So einer ist Philippe Rickwaert in „Baron Noir“, ein „schwarzer Baron“, den man nicht wirklich mit graue Eminenz übersetzen kann, denn die macht sich meistens die Hände nicht selber schmutzig. Ein Strippenzieher, ein Ausputzer ist dieser stellvertretende sozialistische Bürgermeister von Dünkirchen, der mit wachsender Wut mitansehen muss, wie sich seine Parti socialiste (PS) in Grabenkämpfen zerfleischt.

Drei Staffeln à acht Folgen lang führt Drehbuchautor Eric Benzekri das Publikum durch den Zerfall der politischen Institutionen Frankreichs, bis an die Tür des Élysée-Palasts, an dessen Pforten Rickwaert, grandios dargestellt von Kad Merad, im Finale mit aller Wucht hämmert.

Benzekri war Anfang der 2000er Kabinettsmitarbeiter von Jean-Luc Mélenchon, als der in der Regierung unter Premierminister Lionel Jospin noch den linken Flügel innerhalb der PS vertrat. Später schied er im Unfrieden, gründete die linkspopulistische Partei La France insoumise, und so einen Charakter samt Partei gibt es auch in der Serie. Der technokratische Präsidentenberater, der von einer neuen, postideologischen Pro-Europa-Bewegung ins Präsidentenamt gespült wird, heißt nicht Macron, sondern Amélie Dorendeu und ist eine Frau.

Deren Politik nach der Devise „Nicht links, nicht rechts, sondern vorn“ läuft sich bald tot, beim Volk ist sie rasch so verhasst, wie Macron es heute im wirklichen Leben ist. Wo er nun mit vorgezogenen Neuwahlen die Flucht nach vorn ergreift, tut sie das mit einem Referendum über die Abschaffung der direkten Wahl des Präsidenten. Sie kann ihre Karriere (und noch mehr) damit nicht retten, ob es Macron glücken wird, ist zweifelhaft. Der Auftritt eines demagogischen Video-Influencers, der die repräsentative Demokratie abschaffen und Wahlen durch ein Losverfahren ersetzen will, lässt, sofern die prophetische Kraft von „Baron Noir“ nicht versiegt, nichts Gutes erwarten.

Benzekris neue Serie, „La Fièvre“ („Das Fieber“), über das abgründige Zusammenspiel von sozialen Medien und politischem Radikalismus sorgte heuer für Lobeshymnen der Kritik. Kad Merad wird sich wieder den grauen Anzug von Philippe Rickwaert anziehen – und als „Baron Noir“ die beiden Serienwelten verschmelzen lassen.

