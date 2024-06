„Der sexuelle Missbrauch durch die Hamas war systematisch“

Schüsse in Brüste und Genitalien: Die Doku „Screams before Silence“ zeichnet nach, wie die Hamas beim Terrormassaker Vergewaltigung als Waffe eingesetzt hat. Israel erinnert an den „Tag der sexuellen Gewalt in Konflikten“.

In den provisorisch errichteten Leichenschauhäusern, in denen sich die Leichensäcke stapelten und israelische Forensiker wochenlang die zum Teil verkohlten und verstümmelten Leichen des 7. Oktober untersucht haben, um die Identität der Toten zweifelsfrei festzustellen, kamen die grauenvollen Details rasch ans Licht. Die Hälfte der Frauenleichen habe von Kugeln durchsiebte Brüste und Genitalien aufgewiesen, erzählt Shari Mendes, eine Offizierin der israelischen Armee, in der Doku „Screams before Silence“ von Sheryl Sandberg. Die Ex-Facebook-Managerin hat sich in Israel auf die Spur der sexuellen Gewalt der Hamas-Terroristen gesetzt.

„Das Muster war offensichtlich“, resümiert Mendes. „Der sexuelle Missbrauch und die Vergewaltigungen der Hamas waren systematisch“: ein Zeichen der Erniedrigung. Dies ist der Tenor von Psychologinnen und Experten, die mit den Leichen des Terrormassakers der Hamas konfrontiert waren. „Wer den Körper einer Frau missbraucht, symbolisiert, dass er den Körper einer ganzen Nation missbraucht“, sagt Psychologin Ruth Halperin-Kaddari in dem Film. Die Terroristen, so der Vorwurf, hätten eine klare Mission ausgeführt – so viele Frauen zu schänden wie möglich. „Ich habe getan, was ich getan habe. Ich habe vergewaltigt“, so nüchtern und ohne Reue schildert ein Hamas-Terrorist in einer Aussage via Video aus israelischer Haft sein Verbrechen.

Dauerdisput mit UNO