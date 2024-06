Könnten die Demokraten Biden noch loswerden?

Auftritte des Präsidenten sorgen für Fragen zu seiner Gesundheit. Die Wähler sehnen sich nach einem Alternativkandidaten.

New York/Los Angeles. Ein „Moment zwischen zwei Freunden“ sei es gewesen. Barack Obama und Joe Biden, der eine der frühere, der andere der derzeitige US-Präsident, liefen am Wochenende im Gleichschritt über die Bühne, Obamas Hand auf Bidens Rücken. Wenige Augenblicke davor hatten sie dem jubelnden Publikum bei einer Spendengala in Los Angeles zugewinkt. Und Biden hatte plötzlich aufgehört, sich zu bewegen. Für ein paar Sekunden lang. Ehe Obama nach seiner Hand griff – und die beiden Politiker gemeinsam von der Bühne schritten. Arm in Arm.

Dass Biden davor launig und eloquent über die Probleme am Supreme Court gesprochen hatte: Darüber redet niemand. Der Wahlkampf des amtierenden Präsidenten ist seit einigen Wochen geprägt von Videos, die ihn regungslos oder desorientiert bei Veranstaltungen zei­gen; im Internet geteilt werden sie häufig von politisch rechts ausgerichteten Akteuren, die die Clips zusammenschneiden und Szenen verkürzt darstellen. Doch das ändert nichts daran, dass Bidens Auftreten in der Tat behäbig geworden ist, sein Gang noch steifer, sein Gesichtsausdruck manchmal verträumt. Seine Wähler sind abgeschreckt. Sollte Biden erneut die Präsidentschaftswahl gewinnen: Er wäre am Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt.

Biden-Team streitet Vorfälle ab

Dass das fortgeschrittene Alter Bidens die Erfolge seiner Präsidentschaft für die Wähler übertüncht, scheint im Weißen Haus nach wie vor nicht angekommen zu sein. Kommen dort Momente zur Sprache, die bei der Bevölkerung für Stirnrunzeln sorgen – wie jener mit Obama am Wochenende, oder einer bei einem Konzert zum Feiertag Juneteenth in Washington, als Biden ebenfalls aufgehört hatte, sich zu bewegen –, werden sie von Bidens Pressesprechern als politische Angriffe abgetan, er­fun­den von Republikanern.