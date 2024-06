Ascot ist gestartet, wie immer gut behütet

Es war viel Kopflastiges zu sehen zum Auftakt – und König Charles III. besuchte mit Königin Camilla die Rennstrecke.

Im englischen Ascot wird in den kommenden Tagen wieder das traditionelle Pferderennen gefeiert. König Charles III. (75) und seine Frau Königin Camilla (76) besuchten die Rennstrecke am Dienstag zum Auftakt. Bei der mehrtägigen Veranstaltung herrscht je nach Bereich ein besonders strenger Dresscode. Auffällig sind bekanntermaßen vor allem die Kopfbedeckungen der Damen.

Am Dienstag waren also diverse Hüte und andere Arten von Kopfschmuck zu sehen, die an übergroße Süßigkeiten erinnerten, mit großen Federn geschmückt waren oder wie überdimensionierte Blüten wirkten.

Am strengsten sind die Kleidervorschriften in der sogenannten „Royal Enclosure“. Männer müssen dort zum Beispiel einen Zylinder tragen und Frauen einen Hut. Kleider dürfen nicht schulterfrei sein und sollen ebenso wie Röcke mindestens über das Knie reichen. Das bekannte Pferderennen dauert noch bis Samstag. (APA/dpa)