Ausgerechnet schon im ersten Spiel und ausgerechnet der Superstar. Kylian Mbappé brach sich gegen Österreich die Nase – und eine ganze Nation leidet mit. Wie teuer erkauft war der Auftaktsieg des EM-Favoriten?

Es ist die neue „Nase der Nation“. Frankreichs Superstar ­Kylian Mbappé, 25, zog sich am Montag gegen Österreich einen Nasenbeinbruch zu. Das bestätigte der französische Fußballverband (FFF) in der Nacht auf Dienstag. Eine Operation sei vorerst nicht notwendig, hieß es nach den ersten Untersuchungen in einem Krankenhaus in Düsseldorf. Eine Maske werde angefertigt, sodass der Stürmer es „nach einer Behandlungszeit in Betracht ziehen kann, wieder in den Bewerb einzusteigen“.

Französischen Medienberichten zufolge wird Mbappé aber beim zweiten Gruppenspiel am Freitag gegen die Niederlande fehlen. Laut RTL Frankreich könnte er sogar bis zum Viertelfinale (5./6. Juli) nicht zur Verfügung stehen. Er selbst scheint es mit Humor zu nehmen. „Vorschläge für Masken?“, fragte Mbappé Dienstagfrüh seine Follower auf X. Er hatte sich den Bruch zugezogen, als er in einem Luftduell mit Kevin Danso mit voller Wucht dessen Schulter traf.

Die Franzosen treffen in ihrem zweiten Spiel am Freitag (21 Uhr, live, Servus TV, ARD) auf die Niederlande, ehe zum Abschluss der Gruppe D vier Tage später Polen wartet. Teamchef Didier Deschamps wollte unmittelbar nach dem Duell mit dem ÖFB-Team nicht über die Ausfallsdauer spekulieren, betonte aber: „Eine französische Nationalmannschaft – egal welche Mannschaft – mit ihm ist immer stärker. Wenn es aber anders kommen sollte, werden wir auch ohne ihn weiterkämpfen.“

Dansos Entschuldigung

ÖFB-Spieler Danso, dessen Schulter beim Zusammenprall keine Schäden davontrug, meldete sich noch in der Nacht auf Dienstag zu Wort. „An die französischen Fans: Es tut mir leid, dass Kylian Mbappé sich bei unserem Duell verletzt hat. Ich wünsche ihm gute Besserung und hoffe, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen kann“, schrieb der Verteidiger auf Instagram.

Deschamps wirkte von der Verletzung seines Schützlings mitgenommen. „Das ist natürlich der Negativpunkt des heutigen Abends“, sagte er. „Wir haben keine Federn gelassen, aber eine Nase.“ Schon in der Vorbereitung auf die EM plagten Mbappé körperliche Beschwerden. Zunächst hatte der künftige Real-Madrid-Neuzugang über Rücken­probleme geklagt, dann hatte er in einem Testspiel noch einen Tritt abbekommen und musste sich schonen. Nun geriet das 1:0 gegen die Österreicher fast schon zur Randnotiz. Am Vortag war die Begegnung in französischen Medien bereits von Mbappés flammendem Appell gegen einen politischen Rechtsruck und für eine hohe Beteiligung bei den vorgezogenen Neuwahlen in den Hintergrund gedrängt worden. (red./ag.)