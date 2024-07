Ein Wort, das gern falsch geschrieben wird

Wer gröhlen statt grölen schreibt, hat wohl zumindest in der Schulzeit damit recht gehabt.

Ob ein Wort wirklich gern falsch geschrieben werden will, weiß man eigentlich nicht so genau, fragen kann man es schließlich nicht. Aber dass es bei einigen Wörtern recht häufig vorkommt, ist kein großes Geheimnis. Wenn Fußballfans etwa gröhlen, begehen sie dabei sprachlich betrachtet eine Ordnungswid­rigkeit. Denn auch wenn das ö lang ge­sprochen wird, steht da kein stummes h.

Pardauz, mag es da manchem entfleuchen. Doch unter uns, ihr seid nicht allein. In etlichen aktuellen Romanen und Sachbüchern werden Sie auf gröhlen stoßen. Aber auch in manch altem Wörterbuch ist die Variante mit dem stummen h angeführt, etwa in Daniel Sanders’ „Handwörterbuch der deutschen Sprache“ von 1878 steht für „mit rauher, widerlicher Stimme laut schreien, singen“ der Begriff gröhlen.

Aber eigentlich muss man gar nicht so weit zurückschauen – zur Ehrenrettung jener Generationen, die etwa Mitte der 1970er bis Mitte der 1990er ihren Deutschunterricht in der Schule hatten: Das „Österreichische Wörterbuch“ führte in den Auflagen aus dieser Zeit mit „gröhlen, grölen: dumpf schreiend singen“ beide Varianten an und ließ auch das Gegröhle zu. Mit der 38. Auflage Ende der 1990er-Jahre ließ man das stumme h in Aufsätzen jedoch grölend wieder dem gnadenlosen Rotstift des Lehrpersonals anheimfallen.

„Gröhlen“ war eine Zeit lang richtig. Aus dem Österreichischen Wörterbuch, 37. Auflage, 1992.

Etymologisch kommt das Grölen übrigens aus einer Ecke, mit der Sie vermutlich nicht gerechnet haben. Wenn Sie jetzt an ein mittelalterliches Turnier denken, sind Sie aber auf der richtigen Spur. Eine solche Veranstaltung hieß nämlich grāl, was für Herrlichkeit, Pracht oder rauschendes Fest stand. Man kann sich vorstellen, dass dort auch ziemlich laut geschrien wurde, was dann zum grālen im Sinne von lärmen wurde.

Und möglicherweise gehen diese Feste auf den Gral zurück, das wundertätige Ding aus der deutschen Gralsliteratur. Der Heilige Gral ist vom altfranzösischen graal, so viel wie Gefäß, abgeleitet. Und, da sind wir uns einig, Gefähß ist ganz sicher falsch!

