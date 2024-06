Backyard Ultra: Marathon auf Raten

Beim »Backyard Ultra« startet man zu jeder vollen Stunde in eine 6,7-Kilometer-Runde. So schafft (fast) jeder eine Marathondistanz – die Weltspitze kommt aber auf 100 und mehr Runden.

Auf den ersten Blick klingt die Sache einfach: Gewonnen hat, wer als Letzter oder Letzte aufhört, also die letzte Runde läuft. Die ist mit 6706 Metern nicht lang, und schnell muss man auch nicht sein: Man hat für sie eine Stunde Zeit. So wie für die vorige. Und die vorvorige. Und die vorvorvor… Und so weiter. Denn beim „Backyard Ultra“ startet man immer zur vollen Stunde in eine 6,7 Kilometer kurze Runde. In der Pause zum nächsten Start erholt man sich. Immer wieder. Möglichst oft.