Mühsamer Auftakt der großen Ronaldo-Mission

Cristiano Ronaldo ist noch nicht warmgeschossen, aber EM-Mitfavorit Portugal dreht gegen Tschechien am Ende doch noch die Partie.

Leipzig. Für Cristiano Ronaldo zählt bei seiner Rekord-EM – bei sechs Europameisterschaften spielte vor ihm noch niemand – nur der Titel. Ein Auftaktsieg seiner Portugiesen gegen Tschechien sollte jedenfalls Pflicht sein auf solch einer Mission. Er gelang spät: Ronaldo und Co. wurden ein ums andere Mal vom tschechischen Abwehrblock gestoppt, kassierten entgegen dem Spielverlauf auch noch ein bitteres Gegentor und feierten am Ende doch noch das 2:1.

Portugal, als letzter der Titelanwärter in der ersten Gruppenrunde in das Turnier gestartet, war seiner Favoritenrolle ohnehin lang gerecht geworden. Siehe Ronaldo: Er dribbelte, tänzelte, er gab den Mittelstürmer, ließ sich aber auch zurückfallen um selbst Angriffe einzuleiten. Nur der Abschluss wollte nicht gelingen. Der 39-Jährige versuchte es per Kopf (8., 55.), natürlich auch per Freistoß (58.), er legte vielversprechend per Ferse vor (33.), vor allem aber scheiterte er mutterseelenallein vor Tschechien-Schlussmann Jindřich Staněk (32.) – die beste Chance des Spiels.

Doch die Tschechen, die jüngste Mannschaft bei dieser EM, spielten ihre Partie in der Defensive solide herunter – ehe Slavia-Prag-Stürmer Lukáš Provod sogar noch eiskalt aus der Distanz einschoss (62.). Die Portugiesen zerfielen nicht, wirkten dennoch gefestigt, erzwangen das 1:1, ein Eigentor von Robin Hranac nach Schuss von Nuno Mendes (70.), und schließlich noch den Siegtreffer durch Francisco Conceicao (90.+2).

Außerdem: Portugals Abwehrmann Pepe hat nun mit seinen 41 Jahren und 113 Tagen den ungarischen Tormann Gábor Király (40 Jahre und 86 Tage) als ältester Spieler der EM-Geschichte abgelöst. (red)