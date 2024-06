Schwimmen: Regan Smith stellt Weltrekord in 100 Meter Rücken auf

Die US-Amerikanerin benötigt über die Distanz 57,13 Sekunden. Sie ist mit dieser Leistung fix für die Olympischen Spielen qualifiziert.

Die US-Amerikanerin Regan Smith hat am Dienstag bei den US-Olympic-Trials in Indianapolis den Weltrekord über 100 m Rücken aufgestellt. Sie berührte die Wand in 57,13 Sekunden. Damit übertrumpfte sie den bisherigen Rekord der Australierin Kaylee McKeown, die mit 57,33 Sekunden nicht länger Weltrekordhalterin ist. Smith qualifizierte sich durch ihre Leistung für die Olympischen Spiele in Paris. (APA/Reuters)