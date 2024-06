Der Energiewende geht die Luft aus

Trotz Rekordinvestitionen reichen die Erneuerbaren nicht einmal aus, um den Anstieg des Energiehungers der Welt zu decken. An zwei von drei Menschen auf der Erde geht der grüne Boom vorbei.

In Europa ist die Energiewende allgegenwärtig. Im Akkord werden Windräder und Solaranlagen gebaut, kaum ein Unternehmen lässt es sich nehmen, sich grüne Ziele zu stecken. Noch zügiger geht es nur in der Volksrepublik China (und in abgeschwächter Form in den USA) voran. Gemeinsam werden die drei Wirtschaftsmächte heuer die Rekordsumme von 2,76 Billionen Euro in den Ausbau der Erneuerbaren stecken, sagt die Internationale Energieagentur. Doch zwei Drittel der Weltbevölkerung bekommen von dem grünen Boom herzlich wenig mit.