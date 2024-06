Wolfswelpen in Ernstbrunn, Affen-Nachwuchs im Haus des Meeres

Drei kleine Grauwölfe sind in dem Wolfsforschungszentrum eingetroffen. In Wien kamen ein Weißkopfsaki und ein Springtamarin zur Welt.

Am Wolf Science Center (WSC) in Ernstbrunn in Niederösterreich ist der erste Nachwuchs seit acht Jahren eingetroffen. Im zur Vetmeduni gehörenden Wolfsforschungszentrum werden das Geschwisterpaar Meeko und Kaya sowie das Weibchen Aiyana nun von Hand aufgezogen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die drei nordamerikanischen Grauwölfe stammen aus Wildparks und Zoos aus der EU.

„Die drei kleinen Wolfswelpen halten alle Tiertrainerinnen ordentlich auf Trab. Den Kleinen geht es sehr gut, sie legen jeden Tag ordentlich an Gewicht zu und erkunden mit viel Energie ihr Gehege. Langweilig ist den kleinen Entdeckern und damit uns Menschen nie“, schilderte die wissenschaftliche Leiterin Marianne Heberlein. In den ersten fünf Monaten werden die Welpen rund um die Uhr von den Tiertrainerinnen des WSC betreut. Diese intensive Sozialisierung stelle einen engen und vertrauten Umgang mit den Bezugspersonen auch im Erwachsenenalter sicher. Dadurch werde die Forschungstätigkeit im Grunde erst ermöglicht.

Paten gesucht

Vom Wolfsforschungszentrum werden ab sofort auch Patinnen und Paten für die drei Jungtiere gesucht. Geboten werden im Gegenzug unter anderem regelmäßige Informationen über die begleitenden wissenschaftlichen Arbeiten. Die Einnahmen seien „für die kostenintensive Aufzucht und Haltung der Tiere in weitläufigen Gehegen sehr wertvoll“, wurde betont.

Springtamarin-Mama mit ihrem Jungtier. APA / HAUS DES MEERES / Dominik Moser

Auch das Haus des Meeres in Wien freut sich über Nachwuchs: Ein Weißkopfsaki und ein Springtamarin haben binnen nur einer Woche im Tropenhaus das Licht der Welt erblickt. „Die Geburt und Aufzucht von Jungtieren ist eine bedeutende Form des Enrichments“, erklärte Jeff Schreiner, Tierarzt und Kurator im Haus des Meeres.

Zentrale Rollen von Junge bei Affengruppen

Affen leben demnach in sozialen Gruppen und dabei spielt die Anwesenheit von Jungtieren eine essenzielle Rolle in der Gruppendynamik. Erwachsene Tiere übernehmen Aufgaben wie Betreuung und Schutz, welche die innerartlichen, sozialen Bindungen stärken. „Jungtiere steigern dabei nicht nur die Aktivität in der Gruppe, sondern sorgen zudem für einen kognitiven Mehrwert im gesamten Bestand“, sagte Schreiner.



Auch der Nachwuchs bei den deutlich größeren Weißkopfsakis gibt Anlass zur Freude: Erst vergangenes Jahr wurde im Haus des Meeres erstmals ein Jungtier geboren. „Mit seinem jugendlichen Verhalten begeistert das einjährige Männchen die Besucherinnen und Besucher. Nun bekommt er künftig von dem frisch geborenen Weibchen Verstärkung beim Toben und Spielen im Tropenhaus“, hieß es.(APA)