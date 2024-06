Fiskalrat: Neue Regierung wird Sparpaket umsetzen müssen

Laut der jüngsten Prognose der Staatsschuldenwächter bleibt das Defizit bis 2028 über oder auf der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Daher seien Maßnahmen für die nächste Regierung unumgänglich – sowohl bei den Ausgaben, als auch bei den Einnahmen.

Es ist keine frohe Botschaft, die der heimische Fiskalrat am Mittwoch der künftigen Bundesregierung, die sich nach den Wahlen im Herbst bilden wird, mitgibt. So erwarten die Staatsschuldenwächter nicht nur einen Anstieg des Defizits auf 3,4 Prozent im heurigen Jahr, und damit deutlich mehr als das Finanzministerium. Dieser Wert wird sich laut der Prognose bis 2028 auch nur geringfügig auf drei Prozent reduzieren. Österreich bleibt somit dauerhaft auf oder über der Maastricht-Grenze, die von der EU-Kommission nach der Pause in Folge der Coronapandemie und der Inflationskrise demnächst wieder „scharf“ gestellt wird.

„Die neue Bundesregierung wird daher mit einem Sparpaket starten müssen. Ich sehe keine Alternative dazu. Wenn die Regierung keine Maßnahmen setzt, dann wird sich die EU einschalten“, so Fiskalratschef Christoph Badelt anlässlich der Präsentation der Prognose. Konkret gebe es einen nachhaltigen Einsparungsbedarf von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Innerhalb der kommenden vier Jahre müssten so zehn Mrd. Euro gespart werden. „Diese Summe wird sich auf der Ausgabenseite allein nicht ausgehen. Man wird daher auch einnahmenseitige Maßnahmen überlegen müssen“, so Badelt. Was das konkret bedeuten könne, wollte der Fiskalratschef auch auf Nachfrage nicht sagen. Aber es sei ohnehin bekannt, um was es sich handeln könnte.

Die angespannte Budget-Situation dürfte somit auch die Diskussion über vermögensabhängige Steuern wieder befeuern. Hierbei wird eine Substanzbesteuerung sämtlicher Vermögen von Ökonomen zwar weitgehend abgelehnt. Denn eine solche würde auch Unternehmen umfassen und hätte dabei eine erosiven Wirkung auf die Investitionsfähigkeit ebendieser. Anders sieht es jedoch bei einer möglichen Wiedereinführung einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer aus, die zumindest ökonomisch nicht so negative Auswirkungen hätte. Ähnlich wäre das bei einer Erhöhung der Grundsteuer, die vor allem im internationalen Vergleich in Österreich gering ausgeprägt ist.

Allerdings würde jegliche Steuererhöhung die Abgabenquote Österreichs weiter steigern. Und diese ist – vor allem aufgrund der hohen Steuern und Abgaben auf Arbeit – auch global gesehen im absoluten Spitzenfeld, wie Studien etwa der OECD regelmäßig zeigen. (jaz/rie)