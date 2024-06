Tudor und ihre „Coke“

Das neue Tudor-Modell ist die erste GMT-Uhr in der „Black Bay 58“-Kollektion.

Das neue Tudor-Modell ist die erste GMT-Uhr in der „Black Bay 58“-Kollektion. beigestellt

Tudor präsentiert eine „Black Bay 58 GMT“ mit Drehlünette in der beliebten Farbkombination Schwarz-Rot – auch als „Coke“ bekannt.

Wenn Uhrenfans von einer „Coke“-Lünette sprechen, denken sie dabei vor allem an die Rolex „GMT-Master“. Der Branchenprimus hat seinen Fans in diesem Jahr jedoch nicht den Gefallen getan, die begehrte schwarz-rote Lünette zurückzubringen. Stattdessen begeisterte die Rolex-SchwestermarkeTudor auf der Genfer Uhrenmesse Watches and Wonders Anfang April mit einem entsprechenden Uhrenmodell: Die neue „Black Bay 58 GMT“ kombiniert die beiden Grundfarben mit einer goldfarbenen Skala, die zu den eleganten Zeigern und Indexen passt. Dabei liegen die Nachtstunden von 18 bis sechs Uhr auf der schwarzen Hälfte der beidseitig drehbaren Lünette, die Tagstunden wiederum auf der roten Hälfte.

Zertifizierte Präzision

Der Drehring sitzt auf dem 39 Millimeter messenden Edelstahlgehäuse, das für die kleinere „Black Bay“ typisch ist. Ihr Beiname „58“ bezieht sich auf das Jahr, in dem die erste Tudor-Taucheruhr (Referenz 7924) erschien. Ihre Wasserdichtheit von 200 Metern gilt bis heute als Standard für die Bestseller-Kollektion „Black Bay“. Das Uhrwerk, das den Newcomer antreibt, wird nicht nur von der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle COSC, sondern auch vom Prüfinstitut METAS zertifiziert. Das bedeutet einen noch präziseren täglichen Gang zwischen null und +5 Sekunden sowie einen besonders hohen Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß. Zum Vergleich: Der normgerechte Magnetfeldschutz einer herkömmlichen Uhr von 4800 Ampere pro Meter entspricht lediglich 60 Gauß.

Die „Black Bay 58 GMT“ ist ein Reisezeitmesser im Taucheruhrendesign. beigestellt

Zu den weiteren Vorzügen des Automatikkalibers MT5450-U, das die zu Tudor gehörende Werkemanufaktur Kenissi baut, zählen eine Reibung und Verschleiß mindernde Siliziumspiralfeder, eine stabile Unruh­brücke statt des herkömmlichen Klobens sowie eine hohe Gangreserve von 65 Stunden.

Getragen wird die sportlich-elegante Reiseuhr entweder am Tudor-typischen dreireihigen Edelstahlband, dessen seitliche Nieten für eine stimmige Retrooptik sorgen, oder am funktionalen, optisch zurückhaltenden Kautschukband. Beide sind mit einer Sicherheitsfaltschließe ausgestattet, die sich in fünf Stufen um insgesamt rund acht Millimeter verlängern lässt. Apropos retro: Tudor verwendet statt kratzfester Keramik weiterhin das historisch korrekte, aber empfindlichere Leichtmetall Aluminium für die Lünetteneinlage.