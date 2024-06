Übermäßige Neuverschuldung unter anderem auch in Italien, Belgien, Ungarn. EU-Finanzminister dürften im Juli Vorschläge der Kommission zum Sparen bekommen. Strafen sind möglich, aber unrealistisch.

Brüssel. Die Europäische Kommission leitet gegen Frankreich, Italien und fünf weitere EU-Länder ein Strafverfahren wegen zu hoher Neuverschuldung ein. Die sieben Länder wiesen ein übermäßiges Defizit auf, teilte die für die Einhaltung von EU-Schuldenregeln zuständige Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Neben Frankreich und Italien sind auch Belgien, Ungarn, Malta, Polen und die Slowakei betroffen; gegen Rumänien ist bereits ein Verfahren anhängig.

Die Verfahren waren wegen der Corona-Krise sowie der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine zuletzt ausgesetzt. Wird eines eingeleitet, muss ein Land Gegenmaßnahmen einleiten, um Verschuldung und Defizit zu senken. Damit soll vor allem die Stabilität der Eurozone gesichert werden. Ziel des Defizitverfahrens ist eine solide Haushaltsführung in den EU-Mitgliedern. Theoretisch sind bei anhaltenden Verstößen auch Strafen in Milliardenhöhe möglich. In der Praxis wurden diese aber noch nie verhängt, solche Defizitverfahren sind politisch und für die nationale Verwaltung zwar ärgerlich, aber in der Regel mäßig wirksam.

Es gibt auch mildernde Umstände

Aktuell dürfen EU-Länder eine jährliche Neuverschuldung von höchstens drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) haben. Nach Angaben der Behörde haben zuletzt zwölf EU-Staaten diese Obergrenze überschritten oder werden das heuer vermutlich tun. Dass nur gegen sieben Länder neue Verfahren eingeleitet wurden, liegt daran, dass die Kommission verschiedene Faktoren berücksichtigt. Dazu gehört etwa, ob das Übertreten der Defizitgrenze nur geringfügig ist, ob es wegen besonderer Umstände als außergewöhnlich gilt oder ob es wegen höheren Militärausgaben so ist.

Nächster Schritt sind nun Stellungnahmen des Wirtschafts- und Finanzausschusses, die innerhalb von zwei Wochen erfolgen müssen. Danach will die Kommission Stellungnahmen abgeben, um das Bestehen der übermäßigen Defizite zu bestätigen. Dann wird die Kommission im Juli den EU-Finanzministern vorschlagen, Empfehlungen zur Defizitreduktion für die Betroffenen auszusprechen.

Das Regelwerk für Staatsschulden und Defizite, das auch Stabilitäts-und Wachstumspakt genannt wird, wurde jüngst nach jahrelanger Debatte reformiert. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, dass der Schuldenstand eines Mitgliedstaates 60 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschreiten darf. Gleichzeitig muss das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit bzw. die nötige Neuverschuldung unter besagten drei Prozent des BIP gehalten werden.

Im Vorjahr hatte die EU-Kommission für Österreich vor allem die hohe Abhängigkeit von russischem Gas kritisiert und einen rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert. Handlungsbedarf sah man auch im heimischen Gesundheitswesen. (APA/DPA)