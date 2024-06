Frau vor Autounfall bereits tot: Mordverdacht in Deutschland

Ein Mann wurde nach einem Verkehrsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auf der Rückbank des Unfallautos wurde die tote Ehefrau gefunden. Das Paar lebte zuletzt aber getrennt.

Ein Unfall auf der Autobahn 81 in Deutschland hat am Tag darauf Grausames ans Tageslicht gebracht: Die Leiche auf der Rückbank des Unfallfahrzeugs ist eine 30 Jahre alte Frau. Laut Polizei ergaben die Ermittlungen, dass sie vorsätzlich und nicht durch den Verkehrsunfall getötet wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen den 36-jährigen Fahrer - ihren Ehemann. Er selbst ist bei dem Unfall verletzt worden, aber nicht mehr in Lebensgefahr.

„Wir gehen von einer klassischen Beziehungstat aus, weil es sich um ein Ehepaar handelt“, sagte der Staatsanwalt. Beide stammen aus Osteuropa. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder.

Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen

Der 36 Jahre alte Mann war am Dienstag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert worden. Der Verdacht, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat habe sich erhärtet. Das Ehepaar lebte getrennt voneinander. Die 30-Jährige stammt aus dem Landkreis Tuttlingen. Der Mann lebte zuletzt im Kreis Calw.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil will in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rottweil die Beziehungsverhältnisse, den Verlauf der Tat, die Todesursache und die Motivlage ermitteln. Die Polizei sucht Zeugen, die sich zu Hintergründen äußern können.

Gegen Mittelschutzplanke geprallt

Das Auto war am Dienstag bei Epfendorf im baden-württembergischen Landkreis Rottweil nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen sei kurz nach der Ausfahrt Oberndorf mit hoher Geschwindigkeit gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Das Fahrzeug sei schließlich gegen die Leitschiene auf der rechten Seite geprallt, sagte ein Polizeisprecher. (APA/dpa)