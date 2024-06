Immobilie gesucht? Ja, aber bitte nur mit Freifläche

Laut der Online-Plattform Willhaben legen fast 90 Prozent der Immobiliensuchenden in Österreich Wert auf Balkon, Terrasse oder Garten.

Balkon, Terrasse und Garten stehen bei den Österreicherinnen und Österreichern hoch im Kurs. Der jüngsten Willhaben-Umfrage zufolge, spielt bei insgesamt 85,9 Prozent der befragten Immobiliensuchenden im Alter von 18 bis 59 Jahren das Vorhandensein einer Freifläche eine „sehr große“ (48 Prozent) Rolle und eine „eher große Rolle“ (37,9 %). Dem gegenüber stehen 15 Prozent, die etwa einem kleinen Stück Grün eine „eher geringe“ oder eine „sehr geringe Bedeutung“ beimessen.

„In sowohl für die Immobilienbranche, als auch für Immobiliensuchende herausfordernden Zeiten sind in vielerlei Hinsicht Kompromisse gefordert. Auf die zahlreichen Vorzüge einer Freifläche wollen in Österreich lebende Menschen allerdings sehr ungern verzichten“, sagt Judith Kössner, Head of Immobilien bei Willhaben. (APA/red.)