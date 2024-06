Einbrecher versteckt sich hinter Badezimmertür in Wien

Der 28-Jährige gelangte über ein offenes Fenster in die Wohnung. Die beiden Bewohner bemerkten dies, woraufhin er flüchtete. Polizisten nahmen ihn später fest.

Ein Mann brach in eine Wohnung in Wien-Floridsdorf ein. Die beiden Bewohner bemerkten dies und fanden den Slowaken im Badezimmer versteckt hinter der Türe. Er gab an, Polizist zu sein und verließ die Wohnung. Echte Beamte nahmen ihn später fest, wie die Wiener Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die 37-jähriger Bewohnerin wurde durch Geräusche im Bad wach. Daraufhin weckte sie ihren Lebensgefährten, der anschließend den 28-Jährigen hinter der Badezimmertür fand. Offenbar war er mit einer Leiter über das offene Fenster in die Wohnung eingestiegen. Der junge Mann fragte den 42-Jährigen, was er denn hier mache und gab an, Polizist zu sein. Anschließend verließ er die Wohnung durch die Eingangstür.

Elektroschocker und Beil in der Tasche

Der Bewohner verständigte die Polizei und folgte dem Flüchtenden. Beamte konnten den Slowaken schließlich festnehmen. In seiner Tasche fanden sie diverses Einbruchswerkzeug sowie einen Elektroschocker, ein Messer und ein Beil.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der 28-Jährige befindet sich in Gewahrsam. Er gab bei seiner Festnahme an, dass ein Mann ihn verfolge und er am Weg in die Arbeit sei. (red.)