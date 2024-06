18-Jähriger in Wien von Lkw überrollt und getötet

Der Unfallhergang ist noch völlig unklar. Der Fahrer gab an, den leblosen, jungen Mann im Bereich der Hinterräder gefunden zu haben, nachdem er vom Einkaufen zurückgekommen war.

Ein 18-Jähriger ist am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärten Umständen in der Laxenburgerstraße in Wien-Favoriten unter die Räder eines Lkw geraten und getötet worden. Der 54-jährige Lenker soll der Polizei zufolge in der Umgebung eines Lebensmittelgeschäfts eingeparkt haben, um einkaufen zu gehen. Als er zurückkam, fand er die leblose Person im Bereich der Hinterräder.

In weiterer Folge konnte nur mehr der Tod des 18-Jährigen festgestellt werden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien bargen den leblosen Mann. Dazu sicherten die Einsatzkräfte laut einem Sprecher der Berufsfeuerwehr den Lkw auf der abschüssigen Straße gegen Wegrollen. Mit dem Kranarm eines Feuerwehr-Abschleppfahrzeuges hoben sie das Heck des Lkw an und sicherten es mit Unterleghölzern. Der Bursch konnte so unter dem Lkw hervorgezogen werden. Die Berufsfeuerwehr Wien war mit sieben Fahrzeugen und 32 Personen im Einsatz.

Wie es zu dem Unfall kam, war am Mittwoch noch völlig unklar. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. (APA)