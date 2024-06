Mann stirbt bei Badeunfall im Burgenland

Der 69-Jährige kehrte nach dem Schwimmen im Badesee Apetlon nicht zurück. Einsatzkräfte fanden ihn leblos im Wasser.

Ein 69-Jähriger ist am Mittwochvormittag bei einem Badeunfall im Badesee Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Der deutsche Urlauber war nach dem Schwimmen nicht zu seiner Frau zurückgekehrt, die daraufhin die Einsatzkräfte alarmierte. Diese fanden ihn schließlich leblos im Wasser treiben, sagt ein Polizeisprecher und bestätigte einen Bericht des „ORF“ Burgenland.

Die Einsatzkräfte hätten noch versucht, den Mann zu reanimieren. Für ihn sei aber jede Hilfe zu spät gekommen, hieß es von der Landespolizeidirektion. (APA)