Hunde im Büro? Angeblich eine Bereicherung

Manche finden sie furchterregend, andere herzig. Wenige reagieren allergisch, die meisten mit Neugier. Hunde haben am Arbeitsplatz zwar wenig zu suchen, aber vieles zu finden.

Wie wirkt sich die Anwesenheit von Hunden auf das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeitenden aus? Wer wünscht sich einen Vierbeiner unter – oder auf – dem Schreibtisch, wer reagiert wiederum abgeneigt? Diese Fragen wurden 1.000 Büroangestellten vom Tiernahrungshersteller Mars gestellt.

Rund acht von zehn heimischen Angestellten verbringen den Großteil der Arbeitswoche im Büro, 43 Prozent sogar fünf Tage pro Woche. Für viele bietet dies klare Vorteile: 89 Prozent schätzen eine engere Beziehung zum Team, 72 Prozent berichten von einer besseren Arbeitszufriedenheit und 73 Prozent schreiben sich selbst eine höhere Produktivität zu. Diese höhere Leistungsbereitschaft gebe auch, für sechs von zehn Befragten, mit einem erhöhten Stressniveau einher.

Verantwortlich dafür sind Stressfaktoren, wie häufige Unterbrechungen (35 Prozent), Lärm (32 Prozent) oder die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (28 Prozent). Dazu zählt für Hundebesitzer auch, sich ausreichend um ihr Tier kümmmern zu können. Dieses mit Dienstbeginn Zuhause lassen zu müssen, löst bei einem Drittel viel Stress aus, wie die Umfrage zeigt.

Vierbeiner steigern die Zufriedenheit

Stressreduzierend wirke indes die Anwesenheit von Hunden im Büro, behaupten 64 Prozent der Arbeitnehmenden. Sie würden die allgemeine Atmosphäre, die Interaktion mit Mitarbeitenden, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit bei der Arbeit positiv beeinflussen. Besonders junge Menschen (18 bis 34 Jahre) sind davon überzeugt.



Auch auf die Häufigkeit und die Qualität der Pausen scheinen Bürohunde einen Einfluss zu haben. Denn während ein Viertel der Büroangestellten davon absieht, in der Arbeitszeit eine Pause einzulegen, scheinen die Vierbeiner dem Trend entgegenzuwirken. Sieben von zehn Personen mit eigenem Hund gaben an, im Büro qualitativ besser Pause zu machen und sich danach produktiver zu fühlen. 64 Prozent machen zudem häufiger Pausen, wenn ihr Hund mit im Büro ist.

Dog Policy gibt Richtlinien vor

In 35 Prozent der Büros gibt es bereits eine Dog Policy. Klare Richtlinien sind für 56 Prozent der Befragten unerlässlich für ein gutes Miteinander von Mensch und Tier am Arbeitsplatz. Damit sich auch Personen ohne eigenen Hund wohlfühlen, sollten Arbeitgeber für ausgewiesene hundefreie Zonen (41 Prozent), regelmäßige Reinigungsprotokolle (30 Prozent) oder verbesserte Luftfilter (26 Prozent) sorgen. Um die Mitnahme des eigenen Hundes zu erleichtern, wünschen sich die Befragten die Möglichkeit für Gassi-Pausen (35 Prozent), sicher versperrbare Türen, damit der Hund nicht entwischen kann (32 Prozent) und weitere Annehmlichkeiten.



„In unserem Wiener Büro nutzt fast ein Viertel der Belegschaft die Möglichkeit, das eigene Tier regelmäßig mitzubringen. Es sind also fast an jedem Tag mehrere Hunde im Büro anzutreffen“, meint Kim Smet, General Manager Mars Austria.

Gut die Hälfte der Befragten glaubt, dass sich diese, hundefreundliche, Umgebung positiv auf die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber auswirkt und seine Attraktivität steigert. Fast ein Drittel würde öfter im Büro arbeiten. 38 Prozent behaupten, dass eine hundefreundliche Arbeitsumgebung ihre Jobwahl positiv beeinflussen würde, für 16 Prozent sei dies sogar ausschlaggebend. (ere)