Renaturierung: Worum geht es in dem Gesetz, über das wir streiten?

Die Koalition ist schwer verkracht, weil die Grüne Umweltministerin Leonore Gewessler in Luxemburg für das Renaturierungsgesetz gestimmt hat. Doch worum geht es in dem Gesetz mit dem komplizierten Namen überhaupt? Und warum ist die Landwirtschaft gegen Umweltschutz?

Die Zahl ist alarmierend. 80 Prozent der ökologischen Flächen in der EU sind in einem schlechten Zustand. Doch Hilfe ist unterwegs: Laut dem neuen EU-Renaturierungsgesetz müssen die Länder bis 2030 rund 30 Prozent der Ökosysteme in schlechtem Zustand verbessern, bis 2040 dann 60 und bis 2050 an die hundert Prozent. Das freut nicht jeden. In Österreich machten die Bundesländer, die ÖVP und viele Landwirte gegen das Gesetz mobil. Wien und Kärnten haben mittlerweile ihre Meinung geändert. Was stört viele an dem Gesetz und warum ist es auch für die Wirtschaft wichtig?

Gast: Teresa Wirth, Die Presse“

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Mehr dazu:

