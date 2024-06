Die besten Weine Österreichs im Mittelpunkt

Genuss. Am 17. Juli heißt es, einzutauchen in die Welt der österreichischen Weine – bei stimmungsvoller Atmosphäre und entspannten DJ-Klängen.

Genuss. Am 17. Juli heißt es, einzutauchen in die Welt der österreichischen Weine – bei stimmungsvoller Atmosphäre und entspannten DJ-Klängen.

Am 17. Juli können die 275 Weine aus dem SALON 2024 im Palais Niederösterreich in Wien verkostet werden. Tickets sind noch erhältlich.

Seit Jahrzehnten gilt der SALON Österreich Wein als härtester Weinwettbewerb des Landes. In mehreren Blindverkostungen ermittelt eine Expert*innen-Jury aus Tausenden Einreichungen die besten Weine aus allen Gebieten: vom Weinviertel bis in die Südsteiermark und von Wien bis zum Eisenberg. Insgesamt 275 Weine schaffen es in den SALON. Die 29 besten Weine ihrer jeweiligen Kategorie werden zum „SALON Sieger“ gekürt.

Eintauchen in den SALON

Am 17. Juli stehen alle SALON Weine und Sieger im wunderschönen Ambiente des Palais Niederösterreich zur Verkostung bereit. Von 16 bis 20 Uhr können sich Weinliebhaber*innen bei gemütlichen DJ-Klängen durch die Weine kosten und mit den Siegerwinzer*innen

plaudern.

Die Herkunft zählt

Durch das Konzept der Blindverkostungen schaffen es nur Weine mit kompromissloser Qualität in den exklusiven Kreis des SALON. Dabei kommt es auf den Ursprung an: Neben klassischen Geschmackskriterien bewertet die Fachjury, wie gut ein Wein den typischen Geschmack seines Weinbaugebiets transportiert. Denn das ist, was Wein einzigartig macht: danach zu schmecken, wo er herkommt. Für jedes österreichische Weingebiet mit DAC-Herkunftsschutz ermittelt der SALON die besten gebietstypischen Weine und einen Sieger.

Weinreichtum

Neben den stilistisch klar definierten DAC-Herkunftsweinen erzeugen Österreichs Winzer*innen eine große Vielfalt an Weinen unterschiedlicher Rebsorten und Stile. Daher kürt der SALON in einer eigenen „Weinvielfalt“- Kategorie auch die besten Weine dieser Stile: von frischen Weißweinen über Rosé und kräftigen Rotweinen bis zu Süßweinen, Weinen aus PIWI-Sorten (= pilzwiderstandsfähige Rebsorten) und Alternativweinen. Für Weinliebhaber*innen öffnet sich im SALON also die Tür zum gesamten österreichischen Weinreichtum.