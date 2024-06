Solide Budgets sind heute eine Frage der Sicherheit

Den Luxus ausufernder Defizite und auf Pump finanzierter Wohltaten kann sich die EU schlicht und ergreifend nicht mehr leisten, denn die Pfeiler der globalen Stabilität sind morsch geworden. Und die USA werden die Europäer diesmal nicht schützen.

Bauchfreie Tops, Baggy Jeans, Bling-Bling und Budgetdefizitverfahren: Die Nullerjahre sind wieder angesagt – oder, um mit den Worten eines in die Jahre gekommenen Möchtegern-Hipsters zu sprechen, in full effect. Während die ersten drei Phänomene (bzw. Modesünden) heuer das Straßenbild der europäischen Städte prägen, lässt sich der letztgenannte letzte Schrei nur in Brüssel beobachten – und zwar nicht als Sünde, sondern als Tugend. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit pocht die Europäische Kommission wieder auf die Einhaltung der Defizit- und Schuldenregeln.