Wann geht’s der Natur gut genug?

80 Prozent der Flächen in der EU sind in keinem ökologisch guten Zustand. Aber was heißt das? Wie misst man das? Und wer entscheidet, was in Österreich nun passieren muss? Sieben Fragen und sieben Antworten rund um Renaturierung.

Seit die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler gegen den Willen der ÖVP das umstrittene Renaturierungsgesetz der EU ermöglicht hat, stürzen sich Politbeobachter und Juristen auf den Fall. Etwas ins Abseits gerät dabei, warum es das Gesetz überhaupt braucht, was sich für Städte, Gemeinden und Landwirte in Österreich konkret ändert und wie die EU messen will, ob es der Natur wieder gut genug geht. „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Renaturierung.