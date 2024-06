Wenn Kinderstars älter werden, geht’s oft nicht mehr so leicht

Zwei Jungschauspieler verband die rege gemeinsame Filmarbeit – das Erwachsenwerden erwies sich aber als umso schwieriger für sie.

Die eine Familie stammte aus Kansas und hatte sich der Vaudeville-Kunst verschrieben.

Die andere Familie war in Minnesota daheim und betrieb ein Kino; in den Filmpausen boten die Mitglieder Tanz- und Gesangseinlagen dar. Da es nicht so „schrecklich provinziell“ weitergehen sollte, wagten beide Familien den Schritt nach Hollywood – in der Hoffnung, dass ihre Kinder fürs Filmbusiness entdeckt würden.

Der Sohn der Vaudeville-Familie bekam von der Mutter einen fetzigeren Namen verpasst, für seine erste Serienrolle wurden seine Haare mit schwarzer Kohle gefärbt. Als Teenager lieh er seine Stimme einem Comic-Charakter, dem Vorläufer einer noch bekannteren Zeichentrickfigur.

Die Tochter der Kinobetreiber hatte bei der Weltausstellung 1933 einen Auftritt gehabt, in L. A. wurde sie unter Künstlername bei demselben Studio wie der Bub unter Vertrag genommen. Sie waren beide fixer Bestandteil einer Fernsehserie, wo sie als „All-American Girl“ glänzte – als das liebe Mädchen von nebenan. Insgesamt arbeiteten die beiden in neun Filmen miteinander, und sie wurden Freunde.

Doch irgendwann war die Jugend vorbei, und es hieß, den Übergang vom Kinderstar zum ernsthaften Schauspieler zu meistern. Beide taten sich sehr schwer damit und griffen dafür sogar zu gewissen Substanzen.