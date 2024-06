Die britische Milliardärsfamilie Hinduja muss sich wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Wegen angeblichen Menschenhandels und Ausbeutung indischer Angestellter stehen Gefängnisstrafen von bis zu fünfeinhalb Jahren im Raum.

Eine der reichsten Familien Großbritanniens soll mehr Geld für ihren Hund ausgegeben haben, als sie einem ihrer Bediensteten bezahlte. Nun muss sich der milliardenschwere Hinduja-Clan in einem Gerichtsprozess verantworten. Ein Schweizer Staatsanwalt fordert wegen angeblichen Menschenhandels und Ausbeutung indischer Angestellter Gefängnisstrafen von bis zu fünfeinhalb Jahren.

Staatsanwalt Yves Bertossa griff die Familie am Montagmorgen vor dem Strafgericht scharf an und berief sich dabei auf Zeugenaussagen des Personals in einer Villa am Genfer See sowie auf Beweise, die während seiner Ermittlungen vorgelegt wurden.

Konfiszierte Pässe und Verträge ohne Arbeitszeiten

„Sie haben mehr für einen Hund ausgegeben als für eine ihrer Bediensteten“, sagte Bertossa. Die Frau, so sagte er, wurde zu einem Zeitpunkt mit nur sieben Schweizer Franken (7,37 Euro) für einen Arbeitstag bezahlt, der bis zu 18 Stunden an sieben Tagen in der Woche dauerte. Er verwies auf ein Budgetdokument mit der Überschrift „Haustiere“, aus dem hervorgehe, dass die Familie in einem Jahr 8584 Schweizer Franken für ihren Familienhund ausgegeben habe.

In den Verträgen der Angestellten seien weder Arbeitszeiten noch freie Tage festgelegt, sie müssten je nach Bedarf des Arbeitgebers zur Verfügung stehen, so Bertossa weiter. Da ihre Pässe konfisziert worden seien, sie keine Schweizer Franken zum Ausgeben hätten, weil ihr Lohn in Indien ausgezahlt werde, und sie das Haus nicht ohne Erlaubnis ihres Arbeitgebers verlassen könnten, hätten sie wenig bis gar keine Freiheit, argumentierte er. Selbst wenn sie das Haus der Hindujas verließen, um zu den Wohnsitzen der Familie in den Schweizer Alpen oder an der Côte d’Azur zu fahren, geschah dies nicht zum Vergnügen, sagte er.

Hinduja-Anwältin kritisiert Irreführung

Die Anwälte der Familie wehrten sich jedoch sofort gegen Bertossas Behauptungen und zitierten wiederholt die Aussage der Bediensteten, dass sie mit Respekt und Würde behandelt wurden. Bertossa, so die Verteidigung, sei irreführend in seinen Darstellungen ihrer Vergütung.

„Das Gehalt kann nicht einfach auf das reduziert werden, was ihnen in bar gezahlt wurde“, da ihre Unterkunft und Verpflegung abgedeckt waren, sagte Yael Hayat, eine Anwältin des Familiennachfolgers Ajay Hinduja. Achtzehnstündige Arbeitstage seien ebenfalls übertrieben, sagte sie. „Wenn sie sich hinsetzen, um mit den Kindern einen Film zu sehen, kann man das als Arbeit betrachten? Ich glaube nicht“, sagte sie.

Hayat argumentierte, dass eine der Arbeiterinnen den Lohn, den sie in Genf erhielt, im Vergleich zu dem, was sie in Indien verdiente, für gut hielt. Sie sagte, die Frau sei aus freien Stücken nach Genf gekommen und immer wieder zurückgekehrt. Die Idee, „die Reichen zu brechen, um die Armen weniger arm zu machen“, sei zwar verlockend, aber die Genfer Staatsanwaltschaft verwechsle Gerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit, fuhr sie fort. „Die Entscheidung in diesem Fall muss eine juristische sein.“

Ranghohe Familienmitglieder nicht bei Prozess

Während des Prozesses sagte Ajay Hinduja aus, dass er die Arbeitsbedingungen des Personals nicht im Detail kenne, da ihre Einstellung von der Hinduja-Gruppe in Indien durchgeführt wurde. Dennoch sagte er, dass das Personal nicht mehr informell bezahlt wird und nun alle Einstellungen vor Ort über einen Dritten erfolgen. „Sie werden keinen einzigen Mitarbeiter finden, der sagt, er sei von Ajay eingestellt worden“, sagte Hayat vor Gericht. „Die Realität ist, dass er nichts weiß, weil er woanders war.“

Die ranghohen Familienmitglieder Prakash und dessen Ehefrau Kamal Hinduja waren wegen ihres schlechten Gesundheitszustands nicht zum Prozess nach Genf gekommen. Bertossa sagte, sie hätten ihre Verachtung für die Gerichte gezeigt, und forderte fünfeinhalb Jahre Gefängnis für sie. Das ältere Ehepaar reiste ungehindert zwischen Dubai und Cannes hin und her und hätte die zusätzlichen 30 Minuten in einem Flugzeug verbringen können, um nach Genf zu kommen, so der Staatsanwalt.

Haftstrafen und Millionenzahlung gefordert

Prakash Hindujas Sohn Ajay und seine Frau Namrata sollten zu je viereinhalb Jahren Haft verurteilt werden, sagte Bertossa. Er verlangte auch, dass die Familie eine Million Franken an Gerichtskosten übernimmt und 3,5 Millionen Franken in einen Entschädigungsfonds für das Personal einzahlt.

Obwohl die Familie und ihr Personal letzte Woche eine Einigung erzielten, wonach die drei Kläger ihre Zivilklage gegen die Hindujas fallen ließen, wird der Strafprozess diese Woche fortgesetzt. Ein Gremium von drei Richtern wird ein Urteil fällen, nicht eine Jury, wie es in amerikanischen oder britischen Strafprozessen üblich ist. (Bloomberg)