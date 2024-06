Das US-amerikanische Supreme Court lehnte im jüngsten Fall die Klage von Abtreibungsgegnern ab. Doch damit ist die Debatte längst nicht beendet – im Gegenteil.

Genau zwei Jahre ist es her. Das US-Höchstgericht hat im Juni 2022 das verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf Abtreibung, Roe vs Wade, aufgehoben – und hat die Entscheidung, ob und wie Schwangerschaftsabbrüche erlaubt werden sollen, an die Bundesstaaten übertragen. Zwei Jahre später stellt die US-Öffentlichkeit fest: Die Zahl der Abtreibungen ist nicht zurückgegangen, sondern sogar gestiegen.

Über die Gründe lässt sich ohne Studien nur spekulieren. Einige Bundesstaaten haben ihr Angebot erweitert, mit dem Urteil des Supreme Courts und auch während der Halbzeitwahlen erhielt das Thema schlichtweg mehr Aufmerksamkeit. Und: Mifepriston, auch bekannt als Abtreibungspille, ist weiterhin erhältlich. Der Schwangerschaftsabbruch durch Medikamente macht zwei Drittel der Abtreibungen in den USA aus.

Nun wollte eine Gruppe von Ärzten und Abtreibungsgegnern die Zulassung von Mifepriston durch die Arzneimittelbehörde FDA rückgängig machen. Der Fall landete ebenfalls vor dem Supreme Court, und bereits bei der Anhörung im März war klar, dass die Höchstrichter nicht überzeugt sind. Die Ärzte konnten nicht darlegen, dass die Einnahme von Mifepriston zu Komplikationen führt; zumal besagte Mediziner entweder pensioniert sind, keine Gynäkologen, oder Mifepriston gar nicht erst verschreiben. So wies das Höchstgericht vergangene Woche die Klage ab.

Ein lang vergessenes Gesetz

Ärzte und Apotheker können heute in den USA Mifepriston per Telemedizin verschreiben, auch ohne Ultraschall und Untersuchung (die Umsetzung ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich) – und es kann postalisch versendet werden.

Das Medikament gilt als sicher. Vor allem dann, wenn es in Kombination mit Misoprostol genommen wird, was in den meisten Fällen auch passiert und zu 95 Prozent als effektiv gilt. Misoprostol findet auch in anderen medizinischen Bereichen Anwendung. Beobachtern zufolge ist es möglich, dass Pro-Life-Aktivisten nun gegen Misoprostol lobbyieren könnten. Gleichzeitig wird die Frage kontrovers diskutiert, ob Fruchtbarkeitsbehandlungen, die „Pille danach“, die Anti-Baby-Pille oder andere Verhütungsmittel verboten werden sollen. Im Gespräch ist auch die Aktivierung eines lang vergessenen Gesetzes namens Comstock Act aus dem Jahr 1873; es unterband das Versenden von erotischen Schriften – und Verhütungsmitteln.

Das alles zeigt: Die Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche ist mit dem jüngsten Urteil längst nicht vorbei. Die Abtreibungsgegner, die sich während der Reagan-Ära organisierten, haben längst bewiesen, dass sie einen langen Atem haben. Das Höchstgericht bleibt mehrheitlich konservativ und eine weitere Präsidentschaft Donald Trumps würde den Pro-Life-Gruppen weiteren Rückenwind verschaffen.

Nachdem Roe vs Wade gekippt wurde, ist die Zahl der Abtreibungen also nicht zurückgegangen. Die Regeln waren in den Bundesstaaten schon davor nicht einheitlich, und ja, für späte Schwangerschaftsabbrüche braucht es einfach Expertinnen und Experten genau begleitet werden. Heute ist die Situation noch unübersichtlicher. Während Arizona selbst nach einer Vergewaltigung oder Inzest keine Abtreibung erlauben will, ist in Minnesota ein Abbruch auch sehr spät möglich.

Es bleibt fraglich, ob weitere Restriktionen zu weniger Abtreibungen führen werden. Viel eher werden sie dafür sorgen, dass Abbrüche für die betroffenen Frauen gefährlicher und risikoreicher werden.