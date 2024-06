Endlich reden wir über Schmetterlinge

Dass Österreich gezwungen ist, sich dank der Debatte um das Renaturierungsgesetz mit einem Sachthema auseinanderzusetzen, ist großartig.

Pünktlich zu Beginn der ersten Hitzewelle in Österreich ist es auch innenpolitisch wieder einmal heiß hergegangen. Sie wissen schon, Gewesslers Alleingang in Luxemburg und die ausgewachsene Koalitionskrise, die dadurch ausgelöst wurde.

Auch wenn es natürlich vorzuziehen wäre, die Regierung würde die ihr noch bleibende Zeit dafür nützen, noch ein paar ihrer angekündigten Vorhaben abzuarbeiten, ist die Aufregung um das Renaturierungsgesetz auch irgendwie großartig.

Lassen wir die politische und rechtliche Bewertung einmal beiseite. Dass beinahe ein ganzes Land, das für seine EU-Verdrossenheit verschrien ist, nun über ein sperriges Sachthema diskutiert und sich mit dem Inhalt des 160-Seiten starken Textes auseinandersetzen muss (den 80-seitigen Anhang nicht mitgerechnet!), finde ich absolut begrüßenswert. Gut, vielleicht hätte die Diskussion auch schon vor der endgültigen Verabschiedung in Luxemburg in Fahrt kommen können, aber in Österreich kommen Trends und Debatten bekanntlich ein bisschen später an.

Mir ist diese Debatte jedenfalls wesentlich lieber als jene darüber, welche Politikerin jetzt wem eine Affäre angedichtet haben soll. Und ja, als Journalistin mit einer Affinität zu Umweltthemen finde ich es natürlich auch schön, wenn sich plötzlich Wörter wie Grünlandschmetterlingsindex in der Berichterstattung wiederfinden. Der städtische Baumüberschirmungsanteil ist auch so ein tolles Wort, das ich bis vor kurzem selbst noch nicht kannte.

Über diesen habe ich in den letzten Tagen übrigens schon öfter nachgedacht. Und zwar jedesmal, als ich zu Fuß oder auf dem Rad auf den Straßen Wiens unterwegs war. Wo wir wieder bei der Hitzewelle wären. Man kann sich über sperrige EU-Verordnungen lustig machen, aber wie viele Baumkronen meinen Arbeitsweg überschatten, ist bei den aktuellen Temperaturen wesentlich. Darüber würde ich auch hitzige Diskussionen führen.

