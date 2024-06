Alles aus Kork, vom Regal bis zur Parkbank

Nicht nur für Flaschen: Kork wird als vielseitiges Material wiederentdeckt, in Lissabon wie in Wien.

Handtaschen, Kappen, Bilderrahmen, Brillenetuis: In den Shops von Lissabon gibt es keine Grenzen für Souvenirs aus Kork. Die verarbeitete Rinde der Korkeiche ist in Portugal noch so allgegenwärtig wie früher bei uns nur in den großelterlichen Wohnungen. Da waren Wände mit Kork verkleidet, Schuhe mit Kork besohlt und Tische mit Korkuntersetzern geschützt. Das hatte den Mief der Nachkriegsjahre. Seither wurde das Material von Designers gemieden. Das ändert sich gerade.