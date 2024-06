Seit drei Jahren hat Österreichs Nationalteam nicht mehr Druck verspürt als vor dem Spiel gegen Polen. Schon ein Unentschieden könnte zu wenig sein. Wächst die ÖFB-Auswahl an dieser Aufgabe – oder zerbricht sie daran?

Warum Österreich gewinnt? Weil es das bessere Team ist

Die Ausgangsposition ist klar: Österreich darf gegen Polen keinesfalls verlieren. Vorausgesetzt, dass im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande keine Überraschung gelingt, muss für den angestrebten Achtelfinaleinzug sogar ein Sieg her. Größerem Druck war das ÖFB-Team zuletzt vor drei Jahren ausgesetzt. Nicht im Achtelfinale der EM 2021 gegen Italien, das man als Außenseiter relativ unbeschwert bestreiten konnte, sondern im vorangegangenen Gruppenspiel gegen die Ukraine. Österreich gewann damals mit 1:0 – und wird dem Druck auch diesmal standhalten.

Der Auftakt gegen Frankreich mag nicht die erhofften Punkte gebracht haben, er folgte jedoch dem Gesetz des Stärkeren. Die Equipe Tricolore ist besser als Österreich, brachte das Plus an Qualität auch auf den Platz. Selbiges gilt nun für das Spiel am Freitag (18 Uhr, live in ServusTV, ARD). Das ÖFB-Team ist besser als Polen, wird seine Vorteile auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions auch demonstrieren.

»Müdigkeit ist Kopfsache. Wenn man sich selbst sagt, man ist fit, dann ist man fit. « Nicolas Seiwald ÖFB-Teamspieler

Zwei Tage vor dem Showdown arbeitete Österreich im Stadion auf dem Wurfplatz, einen Abschlag vom Olympiastadion entfernt, gezielt an Pässen in die Tiefe, also in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr. Erfolgreiche Zuspiele und Torabschlüsse wurden lautstark bejubelt und beklatscht, die teaminterne Stimmung spiegelte die Zuversicht wider. „Diese Vertikalität im Spiel hat uns gegen Frankreich gefehlt“, sagte Nicolas Seiwald danach bei der Pressekonferenz.

Ralf Rangnick und sein Team wissen also, worauf es gegen Polen ankommt. Der Teamchef wird auch an so mancher Personal- und Aufstellungsschraube drehen. Gernot Trauner könnte in der Innenverteidigung den gegen Frankreich glücklosen Maximilian Wöber ersetzen. Auf der Doppel-Sechs wird neben Seiwald nicht mehr Florian Grillitsch, sondern Konrad Laimer oder Marcel Sabitzer erwartet.

Der punktelose Auftakt mag ein tabellarischer Rückschlag gewesen sein, er allein aber bringt Österreichs Team nicht von seinem Weg ab. Die feste Überzeugung, bei dieser EM Großes vollbringen zu können, ist nicht gewichen. Auch der Nachteil, 30 Stunden weniger Regenerationszeit als die Polen zu haben, soll keiner sein, weil der Kopf den Beinen sagen wird, was sie zu tun haben.

Polen ist frischer, hat Lewandowski und liegt der ÖFB-Elf nicht

Bei aller Euphorie rund um die ÖFB-Elf ist auch Realismus gefragt. Einige Aspekte sprechen vor dem Duell mit Polen für den Gegner. Allen voran die Statistik. Österreichs Länderspielbilanz gegen Biało-Czerwoni (die Weiß-Roten) weist seit 30 Jahren keinen vollen Erfolg aus. In insgesamt zehn Aufeinandertreffen gab es zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Das jüngste Kräftemessen in der EM-Qualifikation 2019 in Warschau endete mit einem 0:0. Im Mai 1994 glückte der bisher letzte Sieg, als Rot-Weiß-Rot in Katowice 4:3 gewann.

2024 kommt erschwerend hinzu, dass Polen im EM-Auftaktspiel gegen die Niederlande eine für manchen Beobachter überraschend gute Figur machte. „Wir haben gezeigt, dass wir sehr gut Fußball spielen können. Wir hatten unsere Chancen“, meinte Teamchef Michał Probierz nach dem 1:2. Es war dies die erste Niederlage unter dem seit September 2023 im Amt befindlichen Coach.

Apropos Auftaktspiel: Dieses erfolgte bereits am Sonntag, exakt 30 Stunden früher als jenes der Österreicher. „Die Spielansetzung irritiert mich“, meinte der ehemalige ÖFB-Nationalspieler Sebastian Prödl auf ServusTV. „Polen hat mehr Zeit zum Regenerieren, das finde ich ein bisschen unfair.“ Ganz besonders, weil seinen Ex-Kollegen das Spiel gegen Frankreich „sehr viel Kraft“ gekostet hätte.

»Polen hat mehr Zeit zum Regenerieren, das finde ich ein bisschen unfair.« Sebastian Prödl Ex-ÖFB-Spieler

Einen weiteren Nachteil zieht die Mannschaft von Ralf Rangnick aus den gesammelten Gelben Karten. Gleich fünf rot-weiß-rote Kicker (Maximilian Wöber, Phillipp Mwene, Kevin Danso, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer) gehen vorbelastet in das zweite Spiel der Gruppe D und könnten mit Blick auf das abschließende Match gegen die Niederlande in gewissen Situationen eventuell taktische Zurückhaltung zeigen. Keine guten Vorzeichen – immerhin verspricht Polens Mittelfeldmann Przemysław Frankowski im Duell mit Österreich „viel Kampf und Aggression“.

In dem wohl auch Robert Lewandowski eine Rolle spielen wird. Der Stürmerstar, der zum EM-Start wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel gefehlt hatte, ist zurück im Mannschaftstraining und könnte am Freitag wieder in der Startformation stehen. Die sportlichen Qualitäten des 35-jährigen Kapitäns sind unumstritten, sein Comeback birgt darüber hinaus einen immensen mentalen Schub. „Er hilft uns allen“, sagte Teamkollege Adam Buks.