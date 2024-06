Das Gesetz gibt uns einen Auftrag, Maßnahmen in unserem Land zu setzen, damit es der Natur wieder gut geht. Etwa, indem wir Bächen, die wir in ein enges Betonbett gezwängt haben, wieder Raum geben, damit sie frei fließen können. Oder dass wir Moore wieder vernässen und damit widerstandsfähig machen. Aber es ist ja eben die Schönheit dieses Gesetzes, dass wir jetzt zwei Jahre Zeit haben, gemeinsam zu überlegen, was wir in Österreich angehen und wie wir das am besten umsetzen. Wir haben uns auf EU-Ebene für diese Flexibilität eingesetzt, weil das ein Wunsch der Bundesländer war.