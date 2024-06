Die US-Börse in der New Yorker Wall Street.

Die US-Börse in der New Yorker Wall Street. Imago

Apple und Microsoft sind überrundet. Nun ist Nvidia der wertvollste Konzern der Welt. Wie es dazu kam, was noch möglich ist – und wo Experten allmählich nervös werden.

Börsenstars sind mitunter wie Popstars. In Taiwan etwa wurde Jensen Huang, Chef des Chipherstellers Nvidia, Anfang Juni nach einer Computerkonferenz von Autogrammjägern nicht nur umringt. Eine Frau bat ihn sogar darum, ihre Brust zu signieren. Der 61-jährige Huang war Anfang Juni längst ein Weltstar. Mit Dienstagabend nun ist sein Konzern zum wertvollsten Unternehmen an der Börse aufgestiegen. Mit einem Börsenwert von 3,33 Billionen Dollar (ca. 3,1 Billionen Euro) hat es den Software-Riesen Microsoft überholt.

Der Boom um die künstliche Intelligenz (KI), losgetreten Anfang 2023, hat die Aktie hochschießen lassen. Das Papier ist aktuell rund zehnmal mehr wert als noch im September 2022. Bei einem Blick weit zurück wird das Bild noch beeindruckender. Auf Sicht von 25 Jahren ist die Nvidia-Aktie das Papier mit der besten Kursentwicklung, wie der Finanzdienstleister Bloomberg errechnete. Seit dem Börsengang 1999 stieg der Wert der Aktie nach Bloomberg-Zahlen inklusive reinvestierter Dividenden um sagenhafte 591.078 Prozent. Mit anderen Worten: Aus einem damals investierten Dollar wären mehr als 5.900 geworden. Aus 1000 Dollar knapp sechs Millionen.

Die Presse/PW

Nvidia spielt eine Schlüsselrolle für Anwendungen mit KI. Mit Chipsystemen des Unternehmens wird KI-Software in Rechenzentren trainiert – und sie werden auch immer mehr für ihren Betrieb eingesetzt. So betreibt Nvidia etwa die „Omniverse“-Plattform, über die Unternehmen ihre Fabriken mithilfe sogenannter digitaler Zwillinge besser steuern können, und liefert unter anderem an Mercedes Autocomputer für Fahrassistenz-Funktionen. Die Basis für den Erfolg ist die Technologie, die Nvidia einst für Grafikkarten entwickelte. Doch später wurde deutlich, dass die Systeme viel effizienter beim KI-Training als klassische Prozessoren sind. Nvidia hatte damit das Glück, die passende Technologie zur richtigen Zeit gehabt zu haben. Konkurrenten wie Intel oder AMD konnten Nvidia bisher keine spürbare Konkurrenz machen.

Der Anfang einer Revolution

Mit der KI als neuem Hype und Kurstreiber ist Nvidia keinesfalls allein – auch Microsoft wird davon beflügelt, weil es seit Jahren dabei ist, über einen milliardenschweren Pakt mit dem ChatGPT-Erfinder OpenAI KI in seine Produkte zu bringen. Beim iPhone-Hersteller Apple, der nunmehrigen Nummer drei nach Marktkapitalisierung, sorgte die Ankündigung neuer KI-Funktionen vorige Woche für einen Kursschub. Oracle und Adobe beginnen auch zunehmend diese Welle zu reiten.

Aber es kam dem Nvidia-Konzern zu, die Welle, die er jetzt reitet, vor gut zwei Jahren erst richtig losgetreten zu haben. Zuletzt zeigte sich immer wieder, dass die Nachfrage bei Software mit KI das Geschäft von Nvidia explosiv wachsen lässt. Allein im vergangenen Quartal gab es im Jahresvergleich einen Umsatzsprung von 262 Prozent auf 26 Milliarden Dollar. Zugleich schoss der Quartalsgewinn von zwei auf knapp 15 Milliarden hoch.

Und der 61-jährige Firmenchef Jensen Huang, der Nvidia mitgegründet hat, verspricht, dass dies erst der Anfang einer Computer-Revolution sei. Huang ist überzeugt, dass in der Zukunft die meisten Inhalte nicht mehr vorgefertigt aus Speichern abgerufen werden, sondern dass KI-Software sie ausgehend aus der aktuellen Situation frisch erzeugen werde. So werde man sich zum Beispiel mit Gebäudetechnik per Chatbot unterhalten können, anstelle irgendwo Daten einzusehen.

Einzug in die Top-12

Nvidia bereitet sich auf diese Zukunft mit einer neuen Chipgeneration namens Blackwell vor. Mit dem aktuellen System Grace Hopper hätte man zum Beispiel den Chatbot ChatGPT innerhalb von drei Monaten mit 8000 Nvidia-Chips und einem Stromverbrauch von 15 Megawatt trainieren können, sagte Huang. Blackwell schaffe dies mit 2000 Chips und vier Megawatt Strom. Liegt Huang richtig mit seinen Zukunftsvisionen, wäre noch mehr Geschäft für Nvidia die Folge. Und der Glaube der Anleger daran ist einer der Treiber für den Höhenflug der Aktie.

Er hat den Nvidia-Konzern nicht nur zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht, sondern ihm auch die Ehre eingebracht, der zwölfte Konzern zu sein, der seit der Gründung des weltweit wichtigsten Aktienindex S&P 500 im Jahr 1926 an seiner Spitze steht. Zuvor waren dies den Daten des S&P Dow Jones Indices zufolge AT&T, Apple, Cisco, DuPont, Exxon Mobil, General Electric, General Motors, IBM, Microsoft, Philip Morris und Walmart. Seit zwölf Jahren kam dieser Platz mit Unterbrechungen durch Microsoft nur Apple zu. Davor seit 1995 einige Jahre dem Ölriesen ExxonMobil und dem US-Mischkonzern General Electric.

Luftige Höhen

Bei Nvidia seien die Zahlen so rasant hochgeschnellt, dass man sich Sorgen mache, „ob das nachhaltig ist“, sagt Stacy Rasgon, Analystin bei Bernstein Research, zur „New York Times“. „Wenn sich herausstellt, dass die Rendite der künstlichen Intelligenz nicht gegeben ist, bricht das ganze Ding zusammen.“ Die Nvidia-Aktie hat nun ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von hohen 79, nachdem es Anfang Mai noch 48 waren (im Juli 2023 allerdings 218). Zum Vergleich: Microsoft steht bei KGV 38 und Apple bei 33, nachdem es Ende April 26 waren. (est/APA/dpa)