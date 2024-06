Albanien holt dank Last-Minute-Tor 2:2 gegen Kroatien

Albanien schockt bei der Fußball-EM enttäuschende Kroaten. Das dramatische Spiel der Gruppe-B-Nachzügler endete 2:2.

Albanien ging am Mittwoch durch Qazim Laçi (11.) in Führung, Kroatien drehte die Partie zwischenzeitlich durch einen Doppelschlag durch Andrej Kramaric (74.) und einem Eigentor von Klaus Gjasula (76.). Den Schlusspunkt setzte Unglücksrabe Gjasula (90.+5) dann mit dem Ausgleich in letzten Minute.

In Gruppe B liegt Albanien mit einem Punkt an dritter Stelle. Kroatien ist vor dem letzten Spieltag das punktegleiche Schlusslicht.

Mehr Infos in Kürze.