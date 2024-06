Gründerin von Pussy Riot: „Ich wünsche Putin nicht den Tod“

Pussy-Riot-Gründerin Nadya Tolokonnikova erzählte in Linz, wie sie ihre Wut in Kunst transformiert. Ein Rundgang durch ihre erste große Solo-Ausstellung.

„Rage“, Wut, steht in fetten roten Lettern am OK in Linz. Wut fällt einem auch sofort ein zu den „Pussy Riot“, den russischen Punk-Aktivistinnen, die 2012 mit ihren bunten Sturmhauben (in Wien derzeit omnipräsent auf den Festwochen-Plakaten) in Moskaus Kathedrale ihr „Punk Prayer“ gegen Putin schrien. Bei Wut komme aber nur dann Gutes heraus, erklärt Nadya Tolokonnikova, die für diesen Auftritt zu zwei Jahren Straflager verurteilt wurde, wenn sie transformiert werde. Ganz alchemistisch, zu Kunst.