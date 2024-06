Ukraine kündigt Unterzeichnung von Sicherheitsabkommen mit der EU an

Michael Buholzer/Pool via REUTERS

„In naher Zukunft“ will man das Abkommen unterzeichnen. Der Text sei jedenfalls schon fertiggestellt.

Nach einer Reihe von Sicherheitsabkommen mit westlichen Verbündeten will die Ukraine bald auch mit der EU eine solche Vereinbarung schließen. „Die Verhandlungsteams der Ukraine und der EU haben den Text des Sicherheitsabkommens fertiggestellt und sind übereingekommen, es in naher Zukunft zu unterzeichnen“, erklärte die ukrainische Präsidentschaft am Mittwoch auf ihrer Website.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bereits Abkommen mit 17 Ländern geschlossen, darunter EU- und G7-Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Erst in der vergangenen Woche unterzeichnete die Ukraine ein auf zehn Jahren angelegtes Sicherheitsabkommen mit den USA, die Kiew darin ihre langfristige Unterstützung im Kampf gegen die russischen Offensive zusagten. Nach Angaben der ukrainischen Präsidentschaft sind mit zehn weiteren Partnerländern ähnliche Vereinbarungen geplant.

Die ukrainische Armee befindet sich aufgrund eines Mangels an Personal und Munition derzeit an mehreren Abschnitten der Front in der Defensive. (APA)