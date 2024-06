Meta Stadt Open Air: Erste Konzerttage bereits ausverkauft

Patti Smith gastiert am 25. Juli in den einstigen Elin-Gründen

Acht Tage lang bespielt das Meta Stadt Open Air auf einem ehemaligen Fabrikgelände in der Donaustadt. Für Korn und Queens of the Stone Age bekommt man keine Karten mehr, für Patti Smith schon.

Acht Tage, acht Konzerte stehen beim Meta Stadt Open Air heuer auf dem Programm. Wo einst etwa Karosserieaufbauten hergestellt wurden, finden seit 2019 Konzerte statt. Auch heuer sind wieder unterschiedliche Stilarten vertreten. Die Gigs von Queens of the Stone Age (18. Juli) und Korn (29. Juli) sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für Cypress Hill (13. Juli, mit Clawfinger als Support), Jungle und Giant Rooks (16. Juli), Khruangbin und Parcels (17. Juli), Air mit ihrem Klassiker „Moon Safari“ (23. Juli), Paul Kalkbrenner (24. Juli) sowie Patti Smith Quartet (25. Juli).

Knapp 6000 Besucher fasst die Location in den einstigen Elin-Gründen in der Dr.-Otto-Neurath-Gasse im 22. Bezirk. (her)