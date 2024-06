Joe Biden tänzelt um die heikle Migrationsfrage herum

Progressiv? Oder doch restriktiv? US-Präsident Biden kämpft mit der Ausrichtung seiner Migrationspolitik – ein Thema, das wahlentscheidend sein könnte.

New York/Washington, D. C. Es sei der Hausverstand, der ihn anleite, meinte US-Präsident Joe Biden am Dienstag, als er vor geladenen Gäs­ten im Weißen Haus seine neueste Einwanderungsgesetzgebung feierlich präsentierte. Künftig sollen illegal in die USA eingewanderte Menschen, die mit US-Bürgern verheiratet sind, das offizielle Bleiberecht erhalten. Für sogenannte Mixed-Status-Familien: eine lebensverändernde Erleichterung.

Diese Liberalisierung knüpft an die Dreamer-Politik von Ex-Präsident Barack Oba­ma an: Vor zwölf Jahren erhielten illegale Einwanderer, die als Kinder in die USA kamen, dadurch rechtliche Absicherung.

Und Bidens Schritt kommt nur wenige Wochen, nachdem der Präsident einen – äußerst restriktiven und umstrittenen – Asylbann für Einwanderer an der Südgrenze der USA ausgesprochen hat. Migranten dürfen nun direkt von den Grenzbehörden abgewiesen werden, ohne zuvor einen Asylantrag stellen zu können. Begründet wird das mit der hohen Zahl von Aufgriffen illegaler Einwanderer an der Grenze zu Mexiko.

Blockade der Republikaner

Die neue Initiative Bidens – und ihr Zeitpunkt – sind bezeichnend für die durchwachsene Migrationspolitik des Demokraten. Er muss sich gegen links und rechts für seine Schritte in Sachen Einwanderung verteidigen. Den Republikanern ist er nicht strikt genug; progressive Demokraten kreiden ihm hingegen an, nichts für migrantische Bevölkerungsschichten zu tun.

Die Bleiberechtsregelung kann daher als Signal an den linken Flügel in Bidens eigener Partei verstanden werden. Und an jene Wähler, die eben in einer „Mixed Status“-Familie leben. Selbst konservative Kommentatoren nennen den Schritt vernünftig – vor allem politisch. Denn: Am 5. November wird gewählt, und das Thema Einwanderung steht auch bei demokratischen Wählern hoch im Kurs.