Wütende Türken vertreiben Touristen mit Marschgesang

Weil ein Highlight der Ausgrabungen in Ephesos gesperrt wurde, ist in der Türkei eine Debatte um den Ausverkauf kultureller Stätten entbrannt.

Istanbul. Ein „einmaliges Erlebnis“ war den Passagieren des amerikanischen Kreuzfahrtschiffes Wind Star versprochen, und das bekamen sie auch: Von einer wütenden Menge aus Ephesos verjagt zu werden ist schließlich keine alltägliche Erfahrung. Auf das Fünf-Gänge-Menü, das ihnen in den Ruinen der antiken Celsus-Bibliothek exklusiv von Kellnern in weißen Handschuhen hätte serviert werden sollen, mussten die Touristen in dieser Woche allerdings verzichten, ebenso auf die angekündigte Kammermusik.

Stattdessen bekamen sie patriotische Märsche von Hunderten Türken zu hören, die ihre Tische umstellten und mit lautem Gesang gegen das Gala-Dinner für die ausländischen Luxustouristen in der antiken Stätte protestierten. Die Touristen zogen sich eilig auf ihr Schiff zurück, das gegen Mitternacht in See stach und Kurs auf Griechenland nahm. In der Türkei entbrannte inzwischen eine Debatte um den Ausverkauf kultureller Stätten an den Tourismus.

Schon seit sieben Jahren bietet das amerikanische Unternehmen Windstars den Passagieren seiner Mittelmeer-Kreuzfahrt das exklusive Freiluft-Dinner in Ephesos an. Die Celsus-Bibliothek wird für diese Abendessen abgesperrt. Vor der weltberühmten Ruine werden weiß gedeckte Tische aufgestellt, der Schauplatz wird mit Strahlern ausgeleuchtet, und hundert Luxustouristen dürfen zu den Klängen eines klassischen Trios „im Zauber dieser antiken Ruinen“ speisen, wie die Veranstaltung angepriesen wird.

Bisher wurde diese Vermietung eines fast 2000 Jahre alten Kulturgutes in der Türkei nur vereinzelt von Kulturschützern kritisiert, von den Behörden als gutes Geschäft verteidigt und von der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert. Doch in dieser Woche stolperte das türkische Tourismus- und Kulturministerium über die eigenen Füße.

Besucheransturm auf Welterbe

Um den Massenansturm und die ständig steigenden Touristenzahlen zu bewältigen, installierte das Ministerium in diesem Jahr nächtliche Beleuchtung in Ephesos und verlängerte die Öffnungszeiten für die Ausgrabungen über den Sommer bis Mitternacht; denn schon im vergangenen Jahr kamen 2,2 Millionen Besucher zur antiken Stätte, in diesem Jahr werden 2,5 Millionen erwartet.

Was das Ministerium dabei offenbar nicht bedachte, war das Zusammentreffen der Besucherströme in den verlängerten Öffnungszeiten mit den Luxustouristen, die das Areal bisher nach der Schließungszeit exklusiv nutzen konnten. Weil in der Türkei derzeit Ferien zum islamischen Opferfest sind, strömten diese Woche Zehntausende einheimische Besucher nach Ephesus – und trafen dort auf Absperrungen, mit denen die berühmte Celsus-Bibliothek für die Kreuzfahrt-Urlauber reserviert wurde.

Was dann geschah, dokumentierten Dutzende empörte Ausgrabungsbesucher mit ihren Handykameras. Immer mehr türkische Touristen sammelten sich vor der Absperrung an, die ihnen den Weg zu der Bibliothek versperrte, und verfolgten mit wachsender Frustration den Reigen der Kellner bei dem Dinner. „Erstmal haben alle gebuht und gepfiffen“, berichtete die Besucherin Nurseli Karatepe dem türkischen Archäologie-Portal Arkeofili. „Dann ist ein Bürger über die Absperrung geklettert und an den Wachmännern vorbei, darauf ist ihm die ganze Menge gefolgt.“ Videos von Teilnehmern des Protestes zeigten Demonstranten in Urlaubskleidung, die auf den Stufen der Bibliothek und rings um die gedeckten Tische stehen, zunächst pfeifen und dann patriotische Lieder singen, die Atatürk und die türkische Republik hochleben lassen; die Kreuzfahrt-Passagiere stehen von den Tischen auf und gehen, die Beleuchtung wird abgeschaltet, die Buhrufe dauern in der Dunkelheit an.

In der türkischen Öffentlichkeit entbrannten flammende Diskussionen zu dem Thema. Während in linken Medien der Ausverkauf der Kultur an den Tourismus angeprangert wurde, geißelten nationalistische Zeitungen den Vorzug, der ausländischen Touristen gegenüber Türken gewährt werde. Weder das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus noch der amerikanische Veranstalter wollten sich zu diesem Vorfall äußern.

An den Ausgrabungen in Ephesos in der Nähe der heutigen Stadt Selçuk sind bereits seit 1895 Archäologen aus Österreich beteiligt. Die imposante Celsus-Bibliothek, 1903 entdeckt, gilt heute als Herzstück der antiken Metropole. In den 1970er-Jahren wurde unter Leitung österreichischer Experten die Fassade mit den in der Stadt gefundenen Teilen rekonstruiert.