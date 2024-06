Sieg auch gegen Ungarn: Die deutsche EM-Party nimmt Fahrt auf

Erst das Schützenfest, nun der Arbeitssieg: Das DFB-Team schlägt Ungarn und fixiert den Aufstieg. Deutschland siegt erneut und steht bereits im Achtelfinale.

Stuttgart. Ein neues deutsches Sommermärchen auszurufen, wäre noch sehr verfrüht, doch die EM-Party im Gastgeberland kommt immer mehr in Schwung. Nach dem spielerisch leichten 5:1-Torspektakel gegen Schottland verdiente sich Deutschland den 2:0-Sieg gegen Ungarn vor allem mit einem hohen Arbeitspensum. Und dank der Tore von Jamal Musiala und İlkay Gündoğan ist das Achtelfinale schon vorzeitig fixiert.

Dabei hatte sich vor den Augen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und Ungarns Regierungschef Viktor Orbán eine hart umkämpfte Partie entwickelt. Gegen die kampfstarken Ungarn war die deutsche Defensive in etlichen Momenten gefordert, auch Teamsenior Manuel Neuer, der in seinem 17. EM-Spiel den Tormann-Rekord des Italieners Gianluigi Buffon einstellte, erwies sich nach einigen Patzern vor dem Heimturnier nun als wahrer Rückhalt. Vor allem beim nervösen Beginn seiner Vorderleute.

Der Weg nach Berlin

In den spielentscheidenden Szenen waren die Deutschen aber stets zur Stelle. Nach energischer Vorarbeit von Kapitän Gündoğan schoss Musiala sein zweites EM-Tor (22.). Die Entscheidung besiegelte nach einiger Wartezeit der dieses Mal auffälligere Gündoğan dann selbst (67.), wieder hatte Jungstar Musiala seine Füße im Spiel gehabt. Die weiter punktlosen Ungarn hingegen ließen ihre Chancen ungenutzt.

Die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann wächst also sichtlich zusammen, dem Anlass entsprechend nahm in Stuttgart auch das Wetter sommerliche Züge an. Weiter geht es für den Gastgeber in Frankfurt, wo man am Sonntag (21 Uhr, live Servus TV, ARD) gegen die Schweiz um den Gruppensieg spielt. Der weitere Weg bis zum Finale am 14. Juli in Berlin würde dann in der K.-o.-Runde über die Stationen Dortmund, Stuttgart und München führen. Denn in Deutschland wird nach dem zweiten überzeugendem Sieg im zweiten EM-Spiel vom Titel geträumt. Erstmals skandierten die deutschen Fans: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ (red.)