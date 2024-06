Dreh und Trink: Magnet hält Flasche

Das deutsche Label „Fidlock“ hat den Fahrrad-Flaschenhalter neu erfunden: Statt eines Körbchens halten Magneten die Flasche fest. Das funktioniert, ist praktisch und hält bombenfest-hervorragend, muss sich aber erst durchsetzen.

Manche Probleme bemerkt man überhaupt erst, wenn man mit ihrer Lösung konfrontiert ist. Das liegt meist daran, dass die bis dahin gängigen Methoden etwas zu tun, recht gut funktionieren. Und man sich – zweitens – mangels Alternativen und über die Jahre mit eingelernten Dingen so arrangiert hat, dass man Probleme gar nicht als solche wahrnahm.

Nehmen wir – als Beispiel – Fahrradflaschenhalter: Das Körbchen – egal ob aus Draht, Plastik oder Carbon – an Unter- und Sitzrohr, ist wo, wie und was es ist. Flaschen steckt man von oben rein, eventuell ein bisserl schräg von der Seite – und wenn es arg rumpelt (oder man nur halb oder ungenau ins „Körberl“ getroffen hat), ist mitunter die Flasche weg. Das ist blöd – aber eben so.

Zu wenig Platz im Rahmendreieck

Ebenso wie die Tatsache, dass es Rahmen gibt – meist sind es Kinder- oder kleinere Damenräder, aber auch viele Mountainbikes – bei denen zwischen den Rohren zwar eine Flasche Platz hätte, wo es aber schlicht zu wenig Platz gibt, die ins oder aus dem Körbchen zu bekommen. Schon gar nicht beim Fahren. Und dann wäre da noch die Ästhetik: Das leere Körbchen stört den Look, die Linie des Rades. Wie gesagt: Man ist es gewohnt, nimmt es hin – und bemerkt es gar nicht.

Aber dann rollt man irgendwann neben jemandem, der bei 35 oder mehr km/h auf rumpelnder Piste seelenruhig, rasch und sicher zur Flasche greift: Der Kollege greift blind und gerade nach unten und hat die Flasche in der Hand. Auch beim Wiederverstauen gibt es kein Gefudel, Geruckel oder Geschiebe – sondern nur eine einzige, gerade Bewegung. Und dann ein gut hörbares „Klack!“. Und: Nein, Gedanken darüber, ob die Flasche auch wirklich fest sitzt, erklärt der Kumpel später, mache er sich keine. Nie. Nicht seit er „umgerüstet“ hat.

Manschette und Magnet

Auf den ersten Blick fällt das, was da so anders ist, gar nicht auf. Schließlich sind die Flaschen auch bei ihm genau dort, wo sie auch bei den anderen sind. Auf den zweiten Blick sieht man aber: Da ist kein Körberl. Nur eine schmale, kaum sichtbare Manschette rund um die Flasche. Aber die, erkennt man, ist nicht am Rad, sondern an der Flasche montiert. Und an der Unterseite hat sie zwei kleine, kreisförmige Einbuchtung.

Die passen exakt auf zwei runde, flache Knubbel, die auf jener dezenten schwarzen Schiene sitzen, die exakt dort angebracht ist, wo sonst das „Körbchen“ sitzt. Die Flasche wird so in Position gebracht – und von einem starken Magneten gehalten: Darum also das „Klack!“ beim Einsetzen.

Aber wie bekommt man die Flasche aus der (eigentlich ja: von) der Halterung? Durch eine leichte, mühelose, lockere Drehbewegung. Sicher und praktisch: Dieser Dreh-Impuls kommt auch bei den wildesten Fahrbewegungen und Erschütterungen nämlich nicht vor – aber mit diesem Dreh bekommt man die Flasche auch bei „blöder“ Rahmengeometrie ans und vom Rad.

Einmal probiert, kein Zurück

Und so komfortabel, stabil, bombenfest und dennoch „accessible“ die Flasche plötzlich am Rad sitzt, ist rasch klar: Das Zurück zum „klassischen“ Körbchen wäre ein Rückschritt. Ein Komfortverlust.

Das System mit dem Magneten nennt sich „Fidlock“: Das deutsche Unternehmen spezialisiert sich schon seit jeher auf schlaue Magnet-Lösungen im Mobilität- und Sportumfeld. Namhafte Helmhersteller etwa verwenden seit einigen Jahren (einhändig bedienbar) Magnetverschlüsse von Fidlock. Auch bei Handy- und sonstigen Halterungen ist Fidlock gut aufgestellt.

Jahrelanges Schattendasein

Der Durchbruch in der Bike-Welt dürfte aber nun mit dem „Twist“ genannten System gerade stattfinden. Und das, obwohl es schon vor rund sieben Jahren auf den Markt kam, sich zunächst aber nur sehr langsam verbreitete.

Gründe dafür gibt es mehrere. Der erste: Während „normale“ Flaschenkörbchen spottbillig sind, kostet eine „Twist“-Base im Set mit einer passenden Flasche mindestens 30€. Nur, zweitens: Ohne die richtige Flasche ist die Halterung sinnlos. Aber – drittens – die meisten Rad-Flaschenhersteller sind immer noch zögerlich, passende Flaschen herzustellen: Dass jetzt aber einige hippe Flaschenhersteller ihre angesagten Gebinde in Fidlock-Versionen anbieten, dürfte da in Trend-Bike-Communities, in denen Geld nicht so wichtig ist, gerade ein Gamechanger sein. Die konsequente Ausstattung der einschlägigen Influencer mit der „richtigen“ Flasche und der „richtigen“ Halterung tut das Ihre dazu.

Nach vorne gedacht

Noch nicht wirklich relevant, aber doch schlau in eine Zukunft, in der die Flaschen verfügbarer sein werden, gedacht, sind ein paar Zusatztools des in Hannover ansäßigen Hauses Fidlock: Twist-Bases etwa, die sich mit starken, aber leicht anzubringenden Gummibändern auch an Rad-Rohren oder -Stellen ohne Bohrung (und auch an Surfboard- oder Segelmasten) wackel- und rutschfest montieren lassen. Oder Twist-Module für Rucksackriemen, Taschengurte oder Gürtel. Oder Manschetten mit verstellbaren Keflarschnüren und Boa-, also Ratschenverschluss: Damit lassen sich auch „konventionelle“ Flaschen „fidlocken“.

Die Halterung mit dem Boa-Verschluss kann an verschiedenen Flaschen angebracht werden. Tom Rottenberg Es muss nicht immer im Rahmendreieck sein, ja nicht einmal am Fahrrad. Tom Rottenberg

Einen großen Maluspunkt hat das System dennoch: Wer eine „klassische“ Radflasche irgendwo stehen oder liegen lässt, findet rasch eine Neue – oder improvisiert. Zur Not lässt sich ja auch eine normale PET-Flasche ins Körbchen quetschen. Vergisst oder verliert man aber eine Fidlock-Flasche, schaut es mit raschem Ersatz meist (noch) traurig aus.

Und da ist noch etwas: Wer Radrennen oder ähnliches fährt, wird für den Bewerb wohl das Körberl wieder anschrauben. Denn an den Renn-Versorgungsstellen werden ausschließlich „klassische“ Radflaschen gereicht. Obwohl man die gerade im Rennen dann sehr leicht verliert.