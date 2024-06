Fußball-Fanshop Strobl musste sich der Verkaufspolitik der großen Ausstatter geschlagen geben. Ein schwerer Schlag für Trikot-Jäger.

Diese Ecke in der Josefstadt kennt jeder, vielleicht weil er im Café Strozzi eingekehrt ist oder im Fanshop Strobl eingekauft hat (vielleicht auch, weil er von der Fahrradpolizei aufgehalten wurde), im wahrscheinlichsten Fall beides, weil das eine das andere bedingt, das Einkaufen und das Einkehren. Oft konnten Eltern länger sitzenbleiben, weil die Kinder vor den Auslagen gegenüber staunten.

Fußball-Fanshop Strobl Foto: Clemens Fabry Clemens Fabry

Hier gab es alles, was Fußballerherzen höherschlagen ließ, Trikots von allen Vereinen europaweit, Nationalteams, Hosen, Schals, Kappen, Schienbeinschoner, Schweißbänder, Fußbälle, Tassen, Bettwäsche von Bayern München, alles, was man eben braucht. Gab, muss man seit einigen Monaten sagen, weil sich der Familienbetrieb nach mehr als 40 Jahren aus dem Sportartikelhandel zurückziehen musste.

Ohne Brasilien und Liverpool geht es nicht

Ausrüster Nike hatte sich bereits 2022 knapp für 34 Jahre Zusammenarbeit bedankt und die Lieferungen eingestellt. Nun beliefert auch Ausstatter Adidas nur noch eigene Shops und große Partner. Ein kleines Geschäft in Wien passt nicht mehr in ein internationales Konzept, das auf Vorhersehbarkeit und großen Stückzahlen basiert. „Ohne die Trikots von Brasilien (Nike), Italien (Adidas), Frankreich (Nike), Argentinien (Adidas), Liverpool (Nike), Barcelona (Nike), Real Madrid (Adidas), um nur ein paar wenige zu nennen, kann man kein auf Trikots spezialisiertes Fachgeschäft für jeden Fußballfan betreiben.“ So kündigte Markus Strobl schweren Herzens auf der Homepage das Ende einer langen Tradition an und gleichzeitig den Beginn des neuen Geschäftsmodells im Bereich von Merchandising aus Videospielen, Film, TV und Anime.

Clemens Fabry

Gegründet hatte den Betrieb Markus‘ Großvater Friedrich Strobl 1978 gemeinsam mit seinem Sohn, ebenso ein Friedrich. Strobl senior hatte schon zuvor Geschichte geschrieben: Er, Geburtsjahr 1939, hatte seine Lehre zum Markthändler mit einem Austrianer absolviert und zählte viele Fußballer zu seinen Freunden, man traf sich gerne im Kaffeehaus. Dort kam die zündende Idee: Wo viele Menschen zusammenkämen – am Fußballplatz – , müsste sich auch etwas verkaufen lassen. Es war Ende der 60er Jahre, Fanartikel waren noch nicht erfunden. Strobl ließ in Absprache mit Vereinen Wimpeln, Fahnen und Anstecknadeln produzieren, die ersten ihrer Art in Österreich. Es begannen Wanderjahre von Spiel zu Spiel, quasi von Geburt an dabei auch sein Sohn.

Er sei auf so gut wie jedem Fußballplatz Österreichs gewesen, erzählt Friedrich jun. der „Presse“, viele Plätze gebe es gar nicht mehr, etwa den Wacker-Platz in Meidling. Verkauft wurde vor den Stadien auf einfachen Holztischen, die Vereine waren froh, dass sich jemand kümmerte. Das Angebot wurde größer, es begannen Kooperationen, Strobl produzierte, druckte, verkaufte und entwickelte ein untrügliches Gespür, für das, was Fans später von überall her zu ihm pilgern ließ.

Austria gegen Anderlecht brachte den Durchbruch

Der Beginn eines fixen Verkaufsstandorts in der Strozzigasse 1978 begann mit einer kleinen Sensation. Die Austria hatte es ins Europacup-Finale gegen Anderlecht geschafft. „Wir bedruckten ein weißes T-Shirt mit der violetten Aufschrift ‚Uns ist jeder Gegner recht, wir schlagen auch die Anderlecht`“, erzählt Strobl. Eine Zeitung berichtete und Montagfrüh traute die Familie ihren Augen nicht, die Menschenschlange reichte die ganze Straße hinunter. „Wir verkauften am Westbahnhof, wo die Fans in die Züge nach Paris stiegen, in den Zügen selbst, es war unglaublich“, erinnert sich Strobl. Selbst sei man dann mit dem Auto nach Paris gefahren. Anderlecht gewann das Spiel übrigens mit 4:0. Das Ergebnis ist stets nur Teil des Erlebnisses.

Danach kam die WM in Argentinien und ein unglaublicher Boom nahm seinen Lauf. Alles wurde professioneller, die Vereine kamen auf den Geschmack, selbst Merchandising zu betreiben, aber man kooperierte, der ÖFB selbst wurde wichtiger Geschäftspartner. Viele Spieler waren in dem Geschäft zu Gast, manche schon als Kinder, etwa Heimo Pfeifenberger oder Didi Kühlbauer, erzählt Strobl. „Die haben hier ihr Taschengeld ausgegeben.“ Später kamen sie als Profi wieder. Österreichische Trikots und Fanartikel wird es hier weiterhin geben.

Schmankerl aus der Premier League. Clemens Fabry

Früh schon spezialisierte sich Strobl auch auf ausländische Vereine, für den FC Liverpool etwa war er der erste Händler Österreichs. Wer sich für die Premier League interessierte, musste in die Strozzigasse pilgern. Alles Geschichte, dabei ist die Nachfrage ungebrochen, erzählt Markus. Viele Kunden hätten angerufen, „weil sie es gar nicht glauben wollten“. Ein kleiner Trost: Beflockt wird hier weiterhin. Wer ein Trikot personalisieren will, kann im Geschäft den gewünschten Schriftzug oder das Original aufdrucken lassen. Vor der EM sei das Interesse riesig gewesen, erzählt Markus mit seiner Frau Natalia: Der beliebteste Name unter ÖFB-Fans war Christoph Baumgartner.