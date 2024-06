Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Polizeischüsse in Wien. Drohungen eines mit Messer bewaffneten Mannes haben in der Nacht einen Polizei-Großeinsatz im Bereich des Kapaunplatzes in Wien-Brigittenau ausgelöst. Nach Alarmierung der Exekutive durch Passanten flüchtete der Mann in seine in der Nähe gelegene Wohnung. Im Zuge mehrerer Kontaktversuche mit dem Verdächtigen gaben die Polizisten auch Schüsse ab. Der Mann erlag daraufhin seinen Verletzungen. >> Mehr dazu

Putin in Vietnam. Im Anschluss an seinen Besuch in Nordkorea ist der russische Präsident Wladimir Putin nach Vietnam weitergereist. Der Kreml-Chef traf Donnerstagfrüh (Ortszeit) zu einem Staatsbesuch in dem südostasiatischen Land ein, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Es ist seine fünfte Vietnam-Visite als Staatschef. Das Land ist seit der Sowjet-Ära ein Verbündeter Moskaus. >> Mehr dazu Dazu auch unser heutiger >> Leitartikel

Benkos Mutter. Nachdem der Masseverwalter im Konkursverfahren über das persönliche Vermögen von Signa-Gründer René Benko Klage sowie eine Einstweilige Verfügung gegen Benkos Mutter Ingeborg als Erststifterin zweier Privatstiftungen eingebracht hatte, liegt nun eine erste Entscheidung vor: Das Landesgericht Innsbruck habe die Einstweilige Verfügung bewilligt, Benkos Mutter dürfe damit ihre Stifterrechte nicht mehr in dem Ausmaß ausüben, hieß es seitens der klagenden Anwälte. >> Mehr dazu

Schwimmstudie. Jedes fünfte Kind in Österreich gilt als ertrinkungsgefährdet. Das ist das Ergebnis einer vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in Auftrag gegebenen Schwimmstudie. Knapp 134.000 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 19 Jahren konnten im ersten Quartal 2024 nicht schwimmen, weitere 93.000 nur sehr schlecht, wie das KFV bilanzierte. Bereits unter den Kindern und Jugendlichen gebe es enorme Defizite, die dringend behoben werden müssten, wurde betont. >> Mehr dazu

Westausfahrt frei. Die Wiener Westausfahrt wird nach der Sanierung heute wieder für den Verkehr freigegeben. Vor einem Jahr haben die Arbeiten begonnen. Mehr als 30 Jahre nach der letzten großen Teilinstandsetzung war im Sinne der Verkehrssicherheit eine umfassende Sanierung notwendig geworden. Inklusive Rückbau der Umleitungsstrecke wird mit dem kompletten Bauabschluss Ende 2024 gerechnet.

„Austrian World Summit“ . „Be Useful“ lautet das Motto des achten „Austrian World Summits“ (AWS) - so wie das gleichnamige Buch von Gastgeber Arnold Schwarzenegger, aber mit dem Zusatz „Tools for a healthy planet“. Die diesjährige Veranstaltung, die am Donnerstag um 9.30 Uhr in der Wiener Hofburg startet, soll die Gesellschaft „an ein solidarisches Handeln erinnern“, wir AWS-Organisatorin Monika Langthaler im Vorfeld ankündigte. >> Mehr dazu

Donau-Erklärung. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt heute Vertreter der 14 Donau-Staaten im Außenministerium. Erwartet werden die Außen- bzw. Europaminister von Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Slowakei, Tschechien, Moldau und Serbien. Die Minister wollen dabei eine „Donau-Erklärung (Danube Declaration) für einen Donauraum der Sicherheit und des Wohlstands“ unterzeichnen.

40 Grad. Italien steht eine Hitzewelle bevor. Mit Temperaturen bis zu knapp 40 Grad wird es laut Meteorologen in Teilen des Mittelmeerlandes ab heute besonders heiß. Auf den großen Inseln Sizilien und Sardinien und in der Region Apulien im Süden könne in manchen Gegenden sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden, prognostizierte der offizielle Wetterdienst der italienischen Luftwaffe.