Die rechtsrechte Supergroup scheitert erneut

Nationalisten aller Länder, vereinigt Euch: das spielt es auch im neuen Europaparlament nicht. Dennoch werden die Parteien am rechten Rand einen stärkeren Einfluss auf neue EU-Gesetze ausüben, als sie das bisher konnten.

Orbán – Meloni – Le Pen: um diese Achse der Rechtsrechten könnte sich im Europaparlament eine Fraktion zusammenschweißen, die mit mindestens 141 Abgeordneten zur Nummer zwei hinter der Europäischen Volkspartei würde. Die Chemie zwischen der italienischen Ministerpräsidentin, Giorgia Meloni, und ihrem ungarischen Pendant, Viktor Orbán, ist nicht die schlechteste, um es mit Understatement auszudrücken. Die beiden trafen sich beispielsweise vergangenen Montag vor dem informellen Abendessen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, um ihre Personalwünsche abzusprechen.

Doch aus dieser Supergroup rechts von der EVP wird es fürs Erste, aber nicht zum ersten Mal, nichts. Am Mittwochabend gab die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) die Aufnahme von elf bisher fraktionslosen Abgeordneten bekannt. Darunter befanden sich nicht nur die Nichte von Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen, samt zwei Mitstreitern, die alle drei gerade dabei sind, sich von der französischen Partei Reconquête! des Polemikers Eric Zemmour abzuseilen, sondern auch fünf Abgeordnete der rechtsextremen rumänischen Partei AUR.

„Das ist unverhandelbar!“

Und das war der Tropfen, der das ungarische Fass zum Überlaufen brachte. „Die rumänische AUR-Partei, bekannt für ihre extreme antiungarische Haltung, hat sich der EKR-Fraktion im Europaparlament angeschlossen“, teilt Máté Kocsis, Chef der Delegation der Regierungspartei Fidesz mit. „Fidesz wird niemals eine Fraktion mit so einer Partei im Europaparlament teilen. Das ist unverhandelbar!“

Die EKR sind momentan mit 83 Abgeordneten zwar knapp vor den Liberalen (80). Doch das dürfte nur eine Momentaufnahme sein. Bis zum 4. Juli haben die Fraktionen noch Zeit, neue Mitglieder anzuwerben. Den Liberalen wird das auch gelingen, sie wird möglicherweise an die 90 Mandatare zusammenbringen.

Den Cordon Sanitaire sprengen

Eine rechtsrechte Großfraktion hätte für alle beteiligten Parteien den Vorteil einer größeren Zahl von Ausschussvorsitzen, mehr Budget für Personal, und mehr Bürofläche. Vor allem aber hätte es für die bisher am äußersten rechten Rand logierende Fraktion Identität & Demokratie (sie wird von Le Pens Partei Rassemblement National geführt, zu den Mitgliedern zählt die FPÖ) den enormen Nutzen, endlich aus der Schmuddelecke zu kommen, in der sie durch eine informelle Vereinbarung der zentristischen Parteien gefangen ist. Jedes Mal, wenn der ID ein Ausschussvorsitz kraft der Mehrheitsverhältnisse zustünde, stimmen sie geschlossen dagegen. Dieser Cordon Sanitaire wäre gegenüber der zweitgrößten Fraktion des Hauses natürlich nicht mehr haltbar.

Allerdings wird der Einfluss der Rechtsaußen-Parteien im neuen Parlament auch ohne gemeinsame Großfraktion mit ziemlicher Sicherheit so groß sein wie nie zuvor. „Die Wahlen haben Europas Schwerpunkt nach rechts verschoben“, sagte Meloni am Mittwoch. „Ich denke, dass wir im neuen Parlament diesen Schrittwechsel darin sehen werde, wie wir an bestimmte Politiken herangehen.“ Sie werde wechselnde Mehrheiten suchen, je nachdem, welches Thema zur Abstimmung ansteht.

Einen Vorgeschmack davon gab es in den vergangenen Monaten. EKR und ID stimmten stets, wenn es der EVP darum ging, Umwelt- und Klimagesetze zu verwässern oder gar zu versenken, auf einer Linie mit ihr. Für solche spontanen Abstimmungsbündnisse wird es auch im neuen Parlament keiner formalen Vereinbarungen bedürfen. Wenn die CDU als Führungspartei der EVP beispielsweise die Losung ausgibt, dass das bereits beschlossene Aus der Neuzulassung von Autos mit Verbrennermotoren ab dem Jahr 2035 nun abgeschafft werden solle, so liegt das genau auf der weltanschaulichen Linie der Parteien rechts von ihr.

Was das für von der Leyen bedeutet

Indirekt wirkt sich das Erstarken des rechten Randes im Europaparlament auf die Frage aus, ob Ursula von der Leyen ihre eigene Nachfolgerin an der Spitze der Europäischen Kommission wird. Es bringt nämlich allen voran die Sozialdemokraten unter Druck, ihrer Zustimmung zu von der Leyen möglichst detaillierte inhaltliche Versprechen der EVP für diese Legislaturperiode abzuringen, um böse Überraschungen in Form spontaner rechter Mehrheiten bei Abstimmungen vorzubeugen. Auf so eine Einschränkung ihrer politischen Manövrierfähigkeit dürfte sich die EVP aber wohl kaum einlassen.

Ohne konkrete Zusicherungen der EVP und ihrer Kandidatin dürfte die Zahl der sozialdemokratischen Abgeordneten, die in der geheimen Abstimmungen mit Nein votieren, steigen. Und das ist bei einer nicht sehr großen Mehrheit von derzeit maximal 406 Abgeordneten aus EVP, Sozialdemokraten und Liberalen (361 sind nötig, um von der Leyen zu wählen) keine beruhigende Aussicht für die um Kontrolle bedachte Kommissionspräsidentin.