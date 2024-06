Pierer und Mateschitz steigen bei Feuerwehrkonzern Rosenbauer ein

Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat einen neuen Kernaktionär. Die Familie stimmte dem Einstieg der Investorengruppe um den Industriellen Stefan Pierer und Red-Bull-Erben Mark Mateschitz zu. Bis zuletzt war es ein zähes Ringen um Macht, Geld und Einfluss.

Mittwochabend sollen sich die Mitglieder der Familie Rosenbauer dann doch fast einstimmig für den Einstieg der Investorengruppe um Stefan Pierer ausgesprochen haben. Der im oberösterreichischen Leonding ansässige Feuerwehrausstatter bleibt somit in österreichischen Händen. Allerdings muss die Familie ihre Mehrheit abgeben. In einer am Donnerstag veröffentlichten Ad-hoc-Meldung des börsenotierten Unternehmens wurde die Übernahme bestätigt. Für Beobachter überraschend ist aber, dass Pierer und Co. nicht die Mehrheit am Unternehmen erworben haben. Was sind die Hintergründe?