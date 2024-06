Zentralmatura bringt weniger „Sehr gut“ an den Gymnasien

Die Ergebnisse der schriftlichen Matura liegen vor. Einige leichte Verbesserungen gab es, allerdings auch eine Verringerung bei den „Sehr gut“-Quoten. Bildungsminister Polaschek gratuliert.

Die Ergebnisse der schriftlichen Matura liegen vor und zeigen in allen Schulformen ein ähnliches Bild wie im vorigen Schuljahr. So konnte die Zentralmatura an Österreichs Schulen „erneut gut absolviert werden, sowohl was die positiven Ergebnisse als auch die ‚Sehr gut-Quoten‘ betrifft, teil das Bildungsministerium am Donnerstag per Aussendung mit. Ressortchef Martin Polaschek ist darüber erfreut: „Ich gratuliere allen Maturantinnen und Maturanten von ganzem Herzen.“ Alles sei „reibungslos“ abgelaufen, „das hohe Niveau der letzten Jahre“ habe man „halten können“.

An den AHS haben im Vorjahr 98,9 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten die schriftliche Englischmatura bestanden. heuer wurde dieses Ergebnis überboten: 99,2 Prozent schlossen positiv ab. 98,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler bestanden im Vorjahr die schriftliche Reifeprüfung in Mathematik. Dieser Wert ist heuer hingegen geringfügig auf 97,7 Prozent gesunken. In Deutsch kamen im Vorjahr 99,1 Prozent durch, heuer sind es um 0,2 Prozent mehr.

An den BHS gab es ebenfalls kleine Steigerungen: In Deutsch wurde die Zentralmatura 2023 von 99 Prozent und 2024 von 99,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler positiv absolviert. In Englisch bestanden im letzten Jahr 97,9 Prozent der Maturantinnen und Maturanten die Prüfung, heuer gab es eine Verbesserung auf 98,9 Prozent. Und in Angewandter Mathematik stieg die Zahl der positiven Ergebnisse von 97,5 Prozent im Jahr 2023 auf 97,6 Prozent in diesem Jahr.

„Sehr gut-Quoten“ leicht im Sinken

Hinsichtlich der „Sehr gut-Quoten“ zeigt sich dem Bildungsministerium zufolge ein leicht abfallender Trend: 2023 fielen 23,3 Prozent aller Ergebnisse in Deutsch „Sehr gut“ aus. Heuer waren es 22,6 Prozent. In Englisch schafften im Jahr 2023 26,1 Prozent aller Schülerinnen und Schüler einen Einser, 2024 waren es 25,6 Prozent. In Mathematik waren im Vorjahr 20,9 Prozent der Maturaergebnisse „Sehr gut“, heuer sind es 17,4 Prozent.

An den BHS waren im Jahr 2023 17,4 Prozent der Ergebnisse in Deutsch ein Einser, dieses Jahr sind es 15,5. In Mathematik waren im Vorjahr 6,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler „Sehr gut“, heuer sogar 14,1 Prozent. In Englisch konnten 2023 20,6 Prozent der Maturantinnen und Maturanten die beste Note erreichen, im Jahr 2024 20,1 Prozent.

Es handelt sich für den Haupttermin 2024 um vorläufige Zahlen. Die endgültigen Ergebnisse werden nach neuerlicher Datenüberprüfung von der Statistik Austria vorgelegt. (Red.)