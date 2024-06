Keuchhusten: Zahl der Fälle in Österreich steigt rasant an

Heuer gab es bereits rund 6050 Keuchhustenfälle in Österreich. Im Vergleich zum gesamten Jahr 2023 haben sich die Infektionen bereits jetzt verdreifacht. Warum?

Es sind tragische Fälle: Mitte Juni lagen zwei Babys mit Keuchhusten auf der Intensivstation in Linz. Im März starb in Graz ein Baby an dieser Infektionskrankheit. Dass diese Meldungen gehäuft auftreten, hat einen Grund: Die Zahl der Keuchhusteninfektionen ist in Österreich in den vergangenen Jahren exorbitant gestiegen. Schon alleine im ersten Halbjahr 2024 (Stichtag 13. Juni 2024) wurden 6049 Fälle registriert. Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es im ganzen Jahr „nur“ 2780 Fälle.

Dabei gab es 2023 schon deutlich mehr Fälle als 2022. Damals wurden nur 164 Fälle im ganzen Jahr registriert, das lag wohl an der Pandemie. 2018 und 2019, also vor der Pandemie, gab es immerhin je 2202 und 2233 Fälle.

Ein EU-weites Problem

Das Problem betrifft den ganzen EU/EWR-Raum. Von 2023 bis inklusive April 2024 hat sich die Zahl der Pertussisfälle (so der lateinische Name des Keuchhustens) im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2022 verzehnfacht (beinahe 60.000 gemeldete Infektionen), heißt es seitens der zuständigen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages).

Laut ECDC habe diese starke Zunahme mehrere Gründe, erklärt die Ages: „Pertussis tritt grundsätzlich in Wellen auf, mit Höhepunkten alle drei bis fünf Jahre; die Covid-19-Pandemie hatte durch die Infektionsschutzmaßnahmen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen, trug aber auch dazu bei, dass Impfprogramme nicht durchgeführt werden konnten.“

Bessere Impfmoral gefordert

Von schweren Verläufen sind vor allem Säuglinge und Kleinkinder betroffen: „Im ersten Lebensjahr treten die meisten Todesfälle auf.“ EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hatte bereits im Mai zu einer besseren Impfmoral aufgerufen: „Vor allem bei Säuglingen handelt es sich um eine schwere Erkrankung. Wir haben sichere und wirksame Impfstoffe, die dies verhindern können. Die Impfung ist unser wichtigstes Instrument, um Leben zu retten und die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.“

Die Impfung wird in Österreich im Rahmen der Sechsfach-Impfung im dritten, fünften und elften bis zwölften Lebensmonat geimpft und ist Teil des kostenfreien Kinderimpfprogramms. Im Schulalter wird eine Kombinationsimpfung mit Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung im siebenten bis neunten Lebensjahr wiederholt – am besten vor Eintritt in die Volksschule. Danach soll eine Auffrischungsimpfung alle zehn Jahre und ab dem vollendeten 60. Lebensjahr alle fünf Jahre erfolgen. Damit Kinder ab der Geburt möglichst gut geschützt sind, sollte bereits die werdende Mutter in jeder Schwangerschaft, bevorzugt in der 27. bis 36. Schwangerschaftswoche, geimpft werden.

Übertragung und Symptome

Übertragen wird der Keuchhusten laut Ages-Homepage mit einer Tröpfcheninfektion. Der Erreger werde beim Husten oder Niesen über die Atemluft weitergegeben. Hochansteckend sei Keuchhusten besonders in den ersten beiden Wochen, die Ansteckungsgefahr kann bis zur fünften Woche nach Krankheitsbeginn anhalten. 2023 kam es in fünf Prozent der Fälle auch zu Komplikationen: Rund sechs Prozent der Fälle mussten ins Krankenhaus.

