Gernot Kulis: „Das Nationalteam wird zum Stammlokal“

Ist auch wieder richtig. Aber meisten aus dem Applaus heraus. Im Fußball ist jedes Spiel anders und auf der Bühne ist es meistens ähnlich. Man spürt zwar regionale Unterschiede, und ich adaptiere es auch immer wieder auf Aktualität, aber du spielst im Prinzip dein Programm. Bei mir ist es eine Mischung aus verbalem TikiTaka und Pointenpressing. Außerdem hab ich keinen Gegner, der mir wie in einem Match das Programm mutwillig zerstören will. Ach ja, und Kabarett beginnt zumeist um 19.30 Uhr, da können Kinder auch noch zuschauen. Das geht beim Fußball um 21 Uhr leider nicht mehr so gut. Schade.