Oldtimer geriet in Vollbrand

Der 75-jährige Wagenbesitzer wollte das Auto in seinem Stadel einparken, als er Rauch bemerkte.

Ein Oldtimer ist Mittwochabend am Mieminger Plateau (Bezirk Imst) in Vollbrand geraten. Der 75-jährige Fahrzeugbesitzer wollte das nicht zum Verkehr zugelassene Auto in seinem Stadel einparken, zugleich bemerkte er eine Rauchentwicklung. Kurz danach schlugen bereits Flammen aus der Motorhaube, berichtete die Polizei.

Er schob den Oldtimer wieder vor das Gebäude und bekämpfte den Brand mit einem Feuerlöscher. Seine Frau hörte Schreie sowie einen lauten Knall und setzte die Rettungskette in Gang. Zwei Männer im Alter von 38 und 49 Jahren, die sich in der Nähe befanden, eilten dem Mann zur Hilfe.

Die Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand schließlich. Der 75-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (APA)