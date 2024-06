Drehstart für neues „Game of Thrones“-Spinoff

„A Knight of the Seven Kingdoms” wird der zweite Ableger der Fantasyserie heißen. Erzählt werden die Abenteuer des listigen Dunk und seines jungen Kompagnons Egg.

Im irischen Belfast haben die Dreharbeiten für „A Knight of the Seven Kingdoms”, ein Spinoff der Fantasyserie „Game of Thrones“ begonnen, berichtet das Branchenportal „Variety“. Die Geschichte spielt chronologisch vor „Game of Thrones“ und nach „House of the Dragon“, deren zweite Staffel diese Woche gestartet ist, und somit zu einer Zeit, in der die Targaryen-Linie noch auf dem Eisernen Thron sitzt. Die Ablegerserie basiert auf der Romanreihe „Tales of Dunk and Egg“ von George R. R. Martin. Sie handeln von dem listigen Ritter Dunk, der eigentlich nur Knappe ist, und seines jungen Kompagnons Egg, der ebenfalls ein Geheimnis versteckt.

Dunk, oder auch Ser Duncan the Tall wird vom britischen Newcomer Peter Claffey gespielt, Egg vom erst neunjährigen Dexter Sol Ansell. Sierenliebhaber mögen das eine oder andere Gesicht in den Nebenrollen erkennen: darunter Finn Bennett („True Detective: Night Country”), Bertie Carvel (Tony Blair in „The Crown”), Tanzyn Crawford („Tiny Beautiful Things”), Daniel Ings (Jeans Liebhaber in „Sex Education”) und Sam Spruell („Fargo”).

Die erste Staffel wird sechs Folgen umfassen, beim überwiegenden Teil führt Sarah Adina Smith („Lessons In Chemistry,” „Hanna”) Regie. „A Knight of the Seven Kingdoms” soll Ende 2025 zu sehen sein. (her)